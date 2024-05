Beste Tradition: Auch in diesem Jahr wird vor dem Stadion und Endspiel einiges geboten

Großes Fan- und Familienfest zum DFB-Pokalfinale in Köln

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der zweiten Auflage der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 3. bis 13. Mai 2024 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Blickpunkt gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden. Die DFB-Womens Week ist eine Maßnahme der Strategie Frauen im Fußball FF 27.

Am Donnerstag (ab 16 Uhr, live im ZDF und auf Sky) treffen im DFB-Pokalfinale der Frauen die Titelverteidigerinnen des VfL Wolfsburg auf die Deutschen Meisterinnen des FC Bayern München im Kölner RheinEnergieStadion aufeinander. Auch in diesem Jahr ist das Stadion zum DFB-Pokalfinale der Frauen wieder nahezu ausverkauft - es gibt nur noch wenige Restkarten.

Ab 9.15 Uhr kicken auf den Vorwiesen bereits 100 Mädchen-Mannschaften bei den Fußballturnieren auf den Vorwiesen im Sportpark Müngersdorf, die der Fußball-Verband Mittelrhein organisiert. Zusätzlich finden der Sportland NRW Talentförder-Cup (Start 9.15 Uhr, Stadionvorwiesen/Platz 1) und der Konfi-Cup, das Fußballturnier für Konfirmand*innen (Start 9 Uhr, Ostkampfbahn) statt.

Großes Fan- und Familienfest ab 11.11 Uhr

Um 11.11 Uhr beginnt dann das große Fan- und Familienfest auf den Stadionvorwiesen, zu dem die Stadt Köln einlädt. Dort gibt es zahlreiche Angebote wie Malaktionen, Fragespiele, Quiz und Glücksrad über Eishockey- und Fußball-Torwandschießen, Fußball-Dart, Foto-Aktionen bis hin zu Laufrad- und Bewegungsparcours. Showeinlagen, Tanzvorführungen und Cheerleader-Darbietungen ergänzen das kostenfreie Angebot. An den Autogrammständen treffen Fußballfans auf ihre Idole wie die Kölner Sportbotschafter*innen, Vertreter*innen der auftretenden Bands und Spielerinnen des FC Bayern München sowie des VfL Wolfsburg.

Die beliebten Maskottchen stehen auf der Fanfest-Meile für persönliche Schnappschüsse zur Verfügung. Die kölschen Bands "Kempes Feinest", "Klüngelköpp" und "Miljö" stimmen die Fans auf der Musikbühne ab 12 Uhr auf das hochkarätige Finale im Stadion ein.

In Vertretung für Oberbürgermeisterin Henriette Reker übergibt Bürgermeister Andreas Wolter beim "Cup-Handover" um 13.15 Uhr den DFB Pokal der Frauen wieder an die DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, Sabine Mammitzsch. Weitere Teilnehmer*innen: Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes NRW, Rudi Rheinstädtler, Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses sowie das Kölner Sportbotschafter*innen Team, Liz Baffoe, Sonja Fuss, Janine Kunze, Shary Reeves, Janus Fröhlich, Torsten May und Toni Schumacher. Bis zum "Final Countdown" um 14.20 Uhr präsentiert die Große Bühne zahlreiche Liveacts. Im Anschluss ziehen die Fans ins Stadion ein, um vor Rekordkulisse die diesjährigen Pokalsiegerinnen zu krönen.

Inklusives Fußballfest

Ein besonderes Ziel des Fan- und Familienfestes ist es, allen Gästen eine größtmögliche Teilhabe zu bieten. Durch das Programm führt ein*e Gebärdensprachendolmetscher*in, es wird Durchsagen und Live-Video-Übertragungen an neuen LED-Wänden geben.

Zudem kommt europaweit erstmalig das mobile Navigations- und Informationssystem MindTags im Rahmen einer solchen Großveranstaltung zum Einsatz. Dieses stellt sehbehinderten Fans – sowie allen Interessierten – wichtige Vor-Ort-Informationen zur Verfügung und gibt praktische Orientierungstipps auf dem Veranstaltungsgelände. Die MindTags-Anwendung kann als App auf das Smartphone geladen werden.

Der zeitliche Ablauf

09.15 Uhr: Anpfiff Mädchen-Fußballturniere

11.11 Uhr: Anpfiff Großes Fan- und Familienfest auf den Stadion-Vorwiesen

12 Uhr: Kempes Feinest

12.45 Uhr: Miljö

13.30 Uhr: Klüngelköpp

14.20 Uhr: Final Countdown auf der Musikbühne

danach gemeinsamer Einzug ins RheinEnergieSTADION

Hier geht's zum Lageplan.

