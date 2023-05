Google offizieller Partner der DFB-Frauen

Mit dem Ziel, die Popularität und Sichtbarkeit von Frauen im Fußball in Deutschland weiter voranzutreiben, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine offizielle Partnerschaft mit Google geschlossen. In deren Rahmen wird das Unternehmen mit "Google Pixel" neuer Sponsor der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

Die enge Partnerschaft zwischen dem DFB und Google umfasst dabei umfangreiche digitale Rechte, insbesondere im Bereich Social Media. Google wird seine weitreichenden digitalen Möglichkeiten nutzen, um die Sichtbarkeit des Frauenfußballs weiter zu erhöhen und mehr Menschen zu erreichen. Somit wird Google zusätzlich in die Strategie FF27 integriert, um die langfristigen Ziele des DFB zur Förderung des Frauenfußballs und von Frauen im Fußball zu unterstützen. Als Teil dieser Strategie wird Google dazu beitragen, die Sichtbarkeit von Frauen im Sport weiter zu erhöhen und den Frauenfußball in Deutschland voranzubringen.

Im Rahmen der dreijährigen Partnerschaft erhält Google außerdem umfangreiche Rechte - darunter Logorechte, klassische Werberechte wie Backdrops und LED-Banden. Des Weiteren wird Google als Marketingproduktionspartner eng mit dem Team zusammenarbeiten, um die Frauen-Nationalmannschaft und einzelne Spielerinnen in eine nationale Kommunikationskampagne zum "Google Pixel" zu integrieren. Diese Kampagne wird exklusive Geschichten und Einblicke hinter die Kulissen bieten und über verschiedene Plattformen geteilt werden.

"Wichtiges und zukunftsweisendes Signal"

"Wir sind sehr glücklich über die Partnerschaft mit Google und die damit verbundenen Möglichkeiten für unsere Frauen-Nationalmannschaft", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co. KG. "Google bringt nicht nur eine außerordentlich starke Marke und innovative Technologien mit, sondern teilt auch unsere Vision, Frauen im Fußball in Deutschland zu unterstützen. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, die Sichtbarkeit und Popularität des Frauenfußballs zu erhöhen, was zudem einen wertvollen Beitrag zu unserer internen Strategie FF27 leistet. Diese zielt unter anderem darauf ab, den Frauenfußball in allen Dimensionen weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Förderung von Frauen im Fußball voranzutreiben."

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Die Partnerschaft mit einem Global Player wie Google ist ein wichtiges und zukunftsweisendes Signal nicht nur für die Entwicklung und Attraktivität unserer Nationalmannschaft, sondern darüber hinaus von Frauen im Fußball generell. Auf unserem Weg, neben dem sportlichen Erfolg vor allem Sichtbarkeit und Reichweite zu stärken, brauchen wir starke Partner wie Google an unserer Seite. Sie tragen dazu bei, unseren gemeinsamen Zielen wieder ein Stück näherzukommen."

Austausch mit Google-CEO

Sundar Pichai, CEO Alphabet & Google, sagt: "Seit meiner Kindheit bin ich Fußballfan. Deshalb habe ich mit Spannung verfolgt, wie sich der Frauenfußball in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Die Leidenschaft der Deutschen für den Fußball hat viel dazu beigetragen. Wir freuen uns sehr, mit dem Deutschen Fußball-Bund eine dreijährige Partnerschaft einzugehen, im Rahmen derer Google mit Google Pixel der offizielle Partner der Frauen-Nationalmannschaft wird. Wir werden gemeinsam mit dem DFB daran arbeiten, den Frauenfußball in Deutschland weiter voranzutreiben."

Pichai traf im Rahmen der Partnerschaftsbekanntgabe in Berlin auf DFB-Geschäftsführer Blask, Bundestrainerin Voss-Tecklenburg und Nationalspielerin Almuth Schult. Das Treffen fand am Berliner Google-Standort statt und bot Gelegenheit für einen sportlichen Austausch.

Über Google: Google ist eine Tochtergesellschaft von Alphabet Inc. Mit Produkten wie der Google Suche, Maps, Gmail, Chrome, den Pixel Smartphones und -Watches oder Plattformen wie YouTube spielt Google eine wichtige Rolle im täglichen Leben von Milliarden von Menschen. In Deutschland ist Google seit 2001 vertreten und beschäftigt mittlerweile mehr als 2500 Mitarbeitende an den vier Standorten Hamburg, Berlin, München und Frankfurt. Gemeinsam mit lokalen Partnern arbeitet Google Deutschland an zahlreichen Digitalisierungsprojekten, etwa im Bereich Bildung, Handel, Infrastruktur, Klima- oder Datenschutz. Im Google Safety Engineering Center (GSEC) in München entwickelt Google Datenschutz-Anwendungen für die ganze Welt. Mit Kommunikationslösungen und grünen Cloud-Regionen unterstützt Google Unternehmen in Deutschland bei ihrer digitalen Transformation.

