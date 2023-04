Freiburg und Leipzig eröffnen Halbfinale

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die Termine für das DFB-Pokalhalbfinale zeitgenau angesetzt. Beide Partien werden live im Free-TV übertragen.

Am Dienstag, 2. Mai (ab 20.45 Uhr), zeigt das ZDF die Neuauflage des Vorjahresendspiels zwischen dem SC Freiburg und Pokalsieger RB Leipzig live. Am Mittwoch, 3. Mai (ab 20.45 Uhr), steigt in der ARD die Liveübertragung des Duells VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Beide Spiele sind zudem wie gewohnt im Pay-TV auf Sky live zu sehen.

Das Halbfinale

Dienstag, 2. Mai 2023

SC Freiburg - RB Leipzig (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky)

Mittwoch, 3. Mai 2023

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky)

[dfb]