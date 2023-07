Motiviert nach Down Under: die DFB-Frauen vor der WM in Australien und Neuseeland

Frauen-WM: Das müssen Fans wissen

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen beginnt die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023). Vor dem Abflug der DFB-Frauen nach Down Under am Dienstag beantwortet DFB.de die wichtigsten Fragen rund um die Weltmeisterschaft.

Wann fliegt das Team nach Australien?

Die Mannschaft von Cheftrainerin Martina Voss-Tecklenburg fliegt am Dienstag am späten Abend in Richtung Australien – inklusive eines kurzen Zwischenstopps in Dubai. Die reine Flugzeit wird rund 20 Stunden betragen, die Ankunft in Sydney wird am frühen Donnerstagmorgen erwartet.

Wie groß ist die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Australien?

Australien verfügt über mehrere Zeitzonen, sodass sich die Zeitverschiebung gegenüber Deutschland unterschiedlich auswirkt. Sydney, Brisbane und Melbourne sind der deutschen Zeit acht Stunden voraus, während die Zeitverschiebung in Adelaide nur sieben Stunden und 30 Minuten beträgt.

Wo wird die deutsche Frauen-Nationalmannschaft untergebracht sein?

Das Team Base Camp der DFB-Frauen wird über das gesamte Turnier hinweg das Mercure Kooindah Waters Central Coast sein, welches sich in Wyong (New South Wales) etwa 90 Kilometer nördlich von Sydney befindet.

Wann, wo und gegen wen spielen die DFB-Frauen bei der WM in der Gruppenphase?

Während das Eröffnungsspiel des Turniers bereits am 20. Juli angepfiffen wird, rollt der Ball für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft erst vier Tage später zum ersten Mal. Am Montag, 24. Juli, starten die DFB-Frauen um 18.30 Uhr (10.30 Uhr MESZ) in Melbourne gegen Marokko in die Weltmeisterschaft. Das Spiel wird im Melbourne Rectangular Stadium (30.050 Plätze) ausgetragen. Am 30. Juli steht die zweite Partie gegen Kolumbien um 19.30 Uhr (11.30 Uhr MESZ) in Sydney auf dem Programm. Gespielt wird im Sydney Football Stadium (45.500 Plätze). Abgeschlossen wird die Gruppenphase für Deutschland mit dem Spiel gegen Südkorea am 4. August um 12 Uhr (20 Uhr MESZ) in Brisbane. Spielort ist das Brisbane Stadium (52.500 Plätze).

Auf welche Gegner kann Deutschland in der K.o.-Phase treffen?

Insofern die DFB-Frauen die Gruppenphase auf dem ersten oder zweiten Tabellenplatz abschließen, winkt im Achtelfinale ein Gegner aus der Gruppe F. In dieser befinden sich Brasilien, Frankreich, Panama und Jamaika. Im Viertelfinale könnte Deutschland bereits auf die Europameisterinnen aus England oder Kanada, Olympiasiegerinnen von 2021, treffen.

Wo sind Tickets für die WM erhältlich?

Kurz vor dem Start der WM hat die FIFA eine Last-Minute-Verkaufsphase von Tickets ausgerufen. Sogenannte "Single Match Passes" für einzelne Spiele sind hier erhältlich.

Wo sind die Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 im TV zu sehen?

In Deutschland teilen sich ARD und ZDF die Rechte an den Spielen der WM. Zusammen übertragen beide Sender alle Spiele des Turniers live.

