Frankfurt komplettiert das Achtelfinale

Eintracht Frankfurt hat als letztes Team den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen klargemacht. Der Bundesligist setzte sich zum Abschluss der zweiten Runde beim Hegauer FV aus der Oberliga Baden-Württemberg souverän mit 8:0 (1:0) durch. Die Runde der letzten 16 wird am Montag, 18. September (ab 21 Uhr, live bei Sky), im Rahmen der Google Pixel Frauen-Bundesliga-Highlightshow "Nachspielzeit" ausgelost.

Jella Veit traf in der 23. Minute zur Halbzeitführung, die Shekiera Martinez (46.) und Sophie Nachtigall (49.) per Doppelschlag ausbauten. Martinez (61.) und Ilayda Acikgöz (65.), Lara Prasnikar (83., Foulelfmeter) und ein Eigentor von Malin Feldt (88.) ließen den Frankfurter Vorsprung weiter anwachsen. Den Endstand markierte Geraldine Reuteler in der Nachspielzeit (90.+1).

[sid/js]