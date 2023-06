Flick: "Wir erwarten, dass die Spieler über ihr Limit gehen"

Der Countdown läuft: Morgen (ab 18 Uhr, live im ZDF) empfängt das DFB-Team die Ukraine zum Benefizspiel in Bremen - es ist das 1000. Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft. Am Tag vor der Partie sprechen Bundestrainer Hansi Flick und Stürmer Niclas Füllkrug über das Jubiläum.

Hansi Flick über...

... das 1000. Länderspiel: Wenn man das Ganze von den Zahlen nimmt, ist das schon etwas Besonderes, dass ich bei über zehn Prozent der Spiele dabei war. Wolfgang Bunz, unser Physio, ist morgen zum 340. Mal mit dabei. Wir spielen gegen ein Land, das in einer ganz schwierigen Situation ist. Wir freuen uns auf das Spiel, weil es auch eine Mannschaft ist, die sehr gut Fußball spielen kann. Wir wollen dazu beitragen, dass alle ein attraktives Fußballspiel sehen.

... die vielen Möglichkeiten im Mittelfeld: Wir sind happy, dass wir so eine große Anzahl an Spielern haben. Wir sind in einem Prozess zur EURO hin. Wir werden die drei Spiele nutzen und da für uns am Ende dann Erkenntnisse draus ziehen. Wir spielen ein neues System, das ist natürlich auch nicht ganz einfach für die Spieler. Wir erwarten, dass die Spieler auch über ihr Limit gehen und ein bisschen leiden. Von daher ist für uns jedes Länderspiel dazu da, die Elf zu finden, die nächstes Jahr am 14. Juni (Anm. d. Red.: EM-Eröffnungsspiel) anfängt.

... die Nicht-Nominierung von Niklas Süle: Wenn wir uns auf die EURO 2024 vorbereiten, ist es wichtig, dass jeder Spieler in einer Topform ist. Das ist einfach wichtig, dass er - auch was die Fitness betrifft - am Limit ist. Das erwarten wir auch von den Spielern. Große Turniere haben oft gezeigt, dass wenn die Fitness stimmt, viel drin ist. Ich schätze Niklas und mag ihn sehr gerne. Er kennt meine Gedanken dazu, von daher ist alles gesagt.

... Ilkay Gündogans Champions-League-Sieg: Wenn es darauf ankam, war er immer da. Er hat in den entscheidenden Spielen seine Leistung abgerufen. Es freut uns für ihn, aber man muss auch den Hut vor der Leistung von Inter Mailand ziehen. Ich habe Ilkay natürlich per WhatsApp gratuliert, er hat auch zurück geschrieben. Wenn er hier ankommt, werden wir ihm noch alle herzlich gratulieren.

... die personelle Situation: Ilkay Gündogan und Robin Gosens reisen beide am 14. Juni an. Bei Timo schauen wir von Tag zu Tag. Es wird langsam besser, aber wir müssen jeden Tag abwarten. Heute werden Youssoufa Moukoko und Josha Vagnoman zur U 21 reisen, die haben es klasse gemacht. Bei der U 21-EM sollen sie nun zeigen, dass sie zu Recht Nationalspieler sind.

... Niclas Füllkrug: Niclas wird morgen anfangen, so ist Stand heute der Plan. Er ist einer, der der Mannschaft guttut und vorangeht. Was seine Zukunft betrifft, haben wir noch nicht gesprochen.

Niclas Füllkrug über...

... das Sondertrikot zum 1000. Länderspiel: Das ist echt cool geworden. Die matchworn Trikots werden nach der Begegnung versteigert, da hat sich der DFB was Besonderes ausgedacht. Das Geld wird natürlich über die DFB-Stiftungen an die Ukraine gespendet. Die Versteigerung wird bis nächsten Sonntag laufen. Es ist ein cooles Trikot, das wird es so natürlich nie wieder geben. Wir würden uns freuen, wenn da ne gute Summe bei rauskommt.

... seine Pläne nach dem Sommer: Ich bin sehr entspannt, es ist noch ziemlich ruhig. Nach dieser Länderspielphase werde ich mit Werder intensiver in die Gespräche gehen. Die Verpflichtung von Naby Keita ist natürlich ein sehr guter Transfer. Es war allen klar, dass wir an Qualität gewinnen müssen. Einen Spieler vom FC Liverpool ablösefrei zu verpflichten, ist unheimlich stark. Die EM spielt für mich eine wichtige Rolle. Die Entscheidung, die am Ende fallen wird, werde ich nicht alleine treffen und ich werden zu 100 Prozent davon überzeugt sein.

... die besondere Partie für ihn: Natürlich ist es ein besonderes Spiel für mich im Weserstadion. Ich hoffe auch, dass einige Werder-Fans da sein werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Publikum diesem besonderen Spiel auch gerecht wird. Es wird ein tolles Gefühl sein, den Osterdeich entlang zu fahren und mit dem Adler auf der Brust einzulaufen. Ich habe ja auch fünf Jahre in diesem Stadion gewohnt als Jugendlicher im Internat, von daher ist es sehr besonders für mich.

... das Gefühl, in der Nationalmannschaft zu spielen: Den Verein, für den man spielt, kann man sich aussuchen. Dementsprechend ist das Thema Nationalmannschaft ein karrierelanges Bewerben, um dort spielen zu dürfen. Es geht darum, seine Nation vertreten zu dürfen. Das erfüllt mich schon mit sehr viel Stolz. Dass ich das noch erleben darf, ist sehr besonders.

... eine mögliche Doppelspitze mit Kai Havertz: Kai und Timo sind unterschiedliche Spielertypen. Ich fand aber, dass es mit Timo auch gut geklappt hat. Bei Kai ist es so, dass er ein Spieler ist, der Räume sehr gut erkennt und Qualitäten in allen Hinsichten hat. Mit der Größe noch so filigran zu sein und auch noch das Tempo zu haben, bietet Möglichkeiten, sich in jeder Situation durchzusetzen. Ich genieße es total, mit Kai zusammen zu spielen, weil ich auch weiß, dass er durch meine Bewegungen profitieren kann. Kai ist für mich ein absoluter Weltklasse-Spieler.

... die Nähe zu den Fans: Natürlich versuchen wir, nahbar zu sein und die Fans zurückzugewinnen. Wir sind aber trotzdem wir selbst. Wir wollen eine Begeisterung entfachen - das ist klar. Aber das darf auf gar keinen Fall künstlich sein.

