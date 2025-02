FC Bayern siegt in Münster ohne Mühe

Rekordpokalsieger FC Bayern München hat den Sprung in die 2. Runde des DFB-Pokals durch ein souveränes 4:0 (3:0) bei Drittligist Preußen Münster klar gemacht. Eric Maxim Choupo-Moting stellte die Weichen für den Deutschen Meister schon früh auf Sieg (9.), Konrad Laimer (40.), Frans Krätzig (45.+5) und Mathys Tel (86.) erhöhten im weiteren Spielverlauf auf den Endstand.

Bereits die erste Chance brachten den Münchnern die Führung: Tel setzte sich an der Außenlinie fein durch und bediente in der Mitte Choupo-Moting, der im Nachschuss kompromisslos einnetzte (9.). Die Bayern setzten gleich nach und hatten durch Krätzig, der früh für den angeschlagenen Serge Gnabry eingewechselt wurde, gleich eine weiter gute Kopfballgelegenheit (12.).

Laimer und Krätzig machen den Deckel drauf

Doch Münster wehrte sich und meldete sich in Person von Malik Batmaz erstmals offensiv an, der an Torwart Daniel Peretz scheiterte (17.). Auf der Gegenseite sorgte Jamal Musiala per Solo (18.) aber gleich wieder für Gefahr, fand seinen Meister aber in Keeper Johannes Schenk. Die Bayern hielten den Druck hoch, schnürten die Gastgeber weitgehend in der eigenen Hälfte ein. Allerdings wurde es nicht richtig zwingend, erst Musiala kam nach Rückpass von Choupo-Moting im Strafraum frei zum Abschluss (37.).

Leon Goretzka kam dem zweiten Tor deutlich näher, seinen Kopfball lenkte Schenk glänzend per Reflex über die Querlatte (39.). Laimer machte das 2:0 kurz darauf mit einer Kopfballbogenlampe aber doch perfekt. Noch vor der Pause legte Krätzig aus kürzester Distanz in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Joshua Kimmich nach.

In der zweiten Halbzeit verwalteten die ersatzgeschwächten Münchner die Führung ohne großen Aufwand und kamen durch Tel gleich wieder zu Torabschlüssen (52., 54.). Münster versuchte seinerseits alles, fand aber gegen sicher verteidigende Gäste kein Mittel. Nur Joel Grodowski (81.) zwang Peretz aus der Distanz noch einmal einzugreifen. Das letzte Wort hatte auf der Gegenseite aus spitzem Winkel Tel.