FAQ: Die Kommission Fans und Fankulturen

Die Kommission Fans und Fankulturen hat ihre Arbeit aufgenommen. DFB.de beantwortet im FAQ alle Fragen zur Kommission, deren Zusammensetzung und Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichen.

Welche Funktion hat die Kommission Fans und Fankulturen?

Die Kommission Fans und Fankulturen fungiert als gemeinsames Beratungs- und Fachgremium von DFB und DFL zu Themen, die Auswirkungen auf Fans oder fankulturelle Aspekte haben. Die Kommission bringt sich in Diskussionsprozesse ein und regt diese an. Darüber hinaus identifiziert die Kommission fankulturelle Entwicklungen und analysiert diese. Sie unterstützt und berät in der Meinungsbildung, setzt Impulse und formuliert Handlungsempfehlungen.

Wie setzt sich die Kommission Fans und Fankulturen zusammen?

In der Kommission kommen Personen mit unterschiedlichsten Perspektiven zusammen. Dazu gehören zum einen Vertreter*innen aus den bundesweiten Fanorganisationen wie Unsere Kurve (UK), der Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft (BBAG) sowie F_In Frauen im Netzwerk, von Klubs aus dem Profifußball, Vertreter*innen der Fanarbeit in Klubs und Verbänden sowie dem Feld der sozialpädagogischen Fanprojekte Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG). Darüber hinaus sind mit Steffen Simon und Ansgar Schwenken Mitglieder der Führungsebenen von DFB und DFL vertreten.

Gemeinsames Verständnis aller Akteure ist, dass ein regelmäßiger Austausch die Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bildet und die Grundlage für die Vermittlung von jeweiligen Positionen darstellt.

Mit welchen Themen beschäftigt sich die Kommission Fans und Fankulturen?

Die Kommission widmet sich Themen, die Auswirkungen auf Fans oder fankulturelle Aspekte haben. Die Mitglieder der Kommission können selbst Themen einbringen. Darüber hinaus beschäftigt sich die Kommission mit Themen, die in anderen Formaten wie z.B. Fan-Infogesprächen aufgeworfen werden. Sie ist damit eine Schnittstelle beim Thema Fans und Fankulturen zwischen Verbänden, Fanarbeit und Fans und fungiert als Impulsgeber.

Was ist der Unterschied zur bisherigen AG Fankulturen?

Durch die Einrichtung der Kommission wurde die von 2015 bis 2022 arbeitende "AG Fankulturen" innerhalb der DFB-Gremienstruktur weiterentwickelt und die damit verbundene Arbeit aufgewertet. Fans sind wichtiger Bestandteil des Fußballs. Diesem Umstand möchten DFB und DFL Rechnung tragen. Darüber hinaus wird durch die Einrichtung und Berufung der Kommission ihre Funktion als Beratungs- und Expert*innengremium geschärft.

Die Kommission ist kein Forum für einen klassischen Verband-Fan-Dialog. Hierfür stehen andere, niedrigschwellige Formate wie z.B. Fan-Infogespräche zur Verfügung, die wiederum Themen für die Kommission generieren sollen. Ziel ist es, Fanorganisationen und -initiativen einen niedrigschwelligen Zugang zum Dialog anzubieten.

Für welche Bereiche und Wettbewerbe ist die Kommission zuständig?

Die Kommission beschäftigt sich mit Fragestellungen, die Auswirkungen auf Fans oder fankulturelle Aspekte in den Wettbewerben von DFB und DFL haben. Dies sind in erster Linie die Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, FLYERALARM Frauen-Bundesliga, der DFB-Pokal der Männer und Frauen sowie der Supercup. Gleichzeitig möchte die Kommission das vorhandene Wissen für weitere Verbände und Ligen wie beispielsweise die Regionalliga und deren Träger nutzbar machen.

Wie oft tagt die Kommission?

In aller Regel sind vier Sitzungen pro Jahr vorgesehen, die Termine werden jährlich festgelegt. Die Kommission kommt hierzu auf dem DFB-Campus oder bei der DFL Deutschen Fußball Liga zusammen. Bei entsprechendem Bedarf können weitere Sitzungen der Kommission einberufen werden.

Für welchen Zeitraum ist die Kommission berufen?

In der Satzung des DFB ist festgelegt, dass Kommissionen durch das DFB-Präsidium eingerichtet und berufen werden. Daher ist die Kommission zunächst bis zum nächsten Ordentlichen DFB-Bundestag 2025 berufen.

