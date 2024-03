FAQ: Alle Infos zur Auslosung der EM-Qualifikation

Am Dienstagmittag (5. März, ab 13 Uhr, im Livestream auf uefa.com) werden im schweizerischen Nyon die Ligen der Qualifikation zur UEFA Women's EURO 2025 in der Schweiz ausgelost. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum neuen Modus.

Wer nimmt an der Auslosung zur EM-Qualifikation teil?

51 der 55 UEFA-Mitgliedsverbände nehmen an der Qualifikation teil, um sich einen der 15 Plätze bei der UEFA Women's EURO 2025 zu sichern. In Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine bleibt die russische Nationalmannschaft von allen FIFA- und UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen. Gibraltar, Liechtenstein und San Marino haben keine Mannschaft gemeldet. Die Schweiz ist als Gastgeber bereits für das Turnier qualifiziert, nimmt aber trotzdem an den Qualifikationsspielen teil.

Wann wird in der EM-Qualifikation gespielt?

Die sechs Gruppenspiele finden von April bis Juli 2024 statt. Die erste Playoff-Runde wird im Oktober 2024 gespielt, die zweite und entscheidende Runde im November und Dezember 2024.

1. Spieltag: 5. April 2024

2. Spieltag: 9. April 2024

3. Spieltag: 31. Mai 2024

4. Spieltag: 4. Juni 2024

5. Spieltag: 12. Juni 2024

6. Spieltag: 16. Juli 2024

Playoffs Runde 1: 23. bis 29. Oktober 2024

Playoffs Runde 2: 27. November bis 3. Dezember 2024

Wie ist der neue Modus in der EM-Qualifikation?

Die neue EM-Qualifikation wird über die UEFA Women's Nations League ausgespielt. Das Abschneiden in der Nations League 2023/2024 beeinflusst die Platzierung der Nationen in den Ligen A bis C. Die Gruppenletzten der Ligen A und B steigen eine Liga ab, die Gruppensieger der Ligen B und C sind aufgestiegen. Alle Nationen sind entsprechend ihrer Platzierungen der Vorsaison sortiert und auf die Töpfe verteilt worden.

Jede Mannschaft der Ligen A und B wird gegen alle ihre Gruppengegner je ein Spiel zu Hause und auswärts absolvieren, also insgesamt sechs Begegnungen. Die Teams der Liga C werden in vier Vierergruppen und eine Dreiergruppe eingeteilt, hier variiert die Anzahl der Spiele also.

Acht der 15 verfügbaren Tickets für die UEFA Women's EURO 2025 werden direkt über die Platzierungen in der Liga A vergeben. Die zwei jeweils bestplatzierten Teams in den Gruppen A1 bis A4 sind sicher beim Turnier in der Schweiz dabei. Die Dritt- und Viertplatzierten Teams der Liga A sind für die Playoffs qualifiziert und dort gesetzt, haben also definitiv eine weitere Chance auf die Qualifikation. Teams aus der Liga B und C haben keine Möglichkeit einer direkten Turnierqualifikation, sie können sich höchstens einen Platz in den Playoffs im Oktober, November und Dezember 2024 erspielen.

Sollte Gastgeber Schweiz in der Liga B auf einem Platz landen, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde, rückt stattdessen die beste viertplatzierte Nation nach und nimmt an den Entscheidungsspielen teil.

Wie laufen die Playoffs in der EM-Qualifikation ab?

Die erste Runde der Playoffs ist in zwei Pfade aufgeteilt. In einem Pfad treffen die acht Dritt- und Viertplatzierten Teams aus der Liga A auf die fünf Gruppensieger und drei besten Zweitplatzierten der Liga C. Die acht Sieger dieser Duelle rücken vor in die zweite Runde der Playoffs. Im anderen Pfad treffen die vier Gruppensieger sowie die beiden besten Gruppenzweiten der Liga B auf die beiden schwächsten Gruppenzweiten sowie die Gruppendritten. Die Sieger dieser sechs Duelle nehmen ebenfalls an der zweiten Playoff-Runde teil.

In der zweiten Runde fügen sich beide Pfade zusammen. Die 14 Teams werden aufgrund ihrer Platzierung im Gesamtranking der EM-Qualifikation sortiert. Die besten sieben Nationen sind gesetzt und treffen auf eines der anderen sieben Länder. Die Sieger dieser Duelle sind für das Turnier im Sommer 2025 qualifiziert.

Alle Spiele der Playoffs werden als Hin- und Rückspiel ausgetragen. Steht es nach 180 Minuten unentschieden, gibt es eine Verlängerung und falls nötig ein Elfmeterschießen. Die Auswärtstorregel findet keine Anwendung. In beiden Runden haben jeweils die gesetzten Teams im Rückspiel Heimrecht.

Wie ist die Ligeneinteilung in der EM-Qualifikation?

Liga A

Topf 1: Spanien, Frankreich, DEUTSCHLAND, Niederlande

Topf 2: England, Dänemark, Italien, Österreich

Topf 3: Island, Belgien, Schweden, Norwegen

Topf 4: Irland, Finnland, Polen, Tschechien

Liga B

Topf 1: Portugal, Schweiz, Schottland, Wales

Topf 2: Bosnien und Herzegowina, Serbien, Kroatien, Ungarn

Topf 3: Slowakei, Nordirland, Ukraine, Türkei

Topf 4: Malta, Israel, Kosovo, Aserbaidschan

Liga C:

Topf 1: Slowenien, Griechenland, Belarus, Rumänien, Albanien

Topf 2: Lettland, Montenegro, Bulgarien, Estland, Litauen

Topf 3: Luxemburg, Kasachstan, Nordmazedonien, Zypern, Andorra

Topf 4: Georgien, Moldau, Färöer, Armenien

Wie funktioniert die Auslosung der EM-Quali?

Los geht es mit Liga C und Topf 1, der fünf Teams enthält, die den Gruppen C1 bis C5 zugelost werden. Weiter geht es mit Topf 2 und 3, bei denen genau so verfahren wird. In Topf 4 befinden sich nur vier Bälle. Auch diese werden nacheinander gezogen und den Gruppen C1 bis C4 zugeordnet. Teams, die in der vergangenen Nations League in einer Dreiergruppe waren, werden jetzt in eine Vierergruppe gelost.

Die Auslosungen für die Ligen B und A läuft ähnlich ab. Zunächst werden die Teams aus Topf 1 gezogen und nacheinander in die Gruppen 1 bis 4 platziert, anschließend folgen die Töpfe 2, 3 und 4. Sollte ein gezogenes Team aufgrund von Einschränkungen nicht in die eigentlich vorgesehene Gruppe platziert werden können, rückt diese Nation in die nächstmögliche Gruppe, bei der kein Konflikt entsteht.

Für Deutschland in Liga A bedeutet das konkret: Zunächst werden die Teams aus Topf 1 mit dem DFB-Team, Frankreich, Spanien und den Niederlanden gezogen und auf die Gruppen verteilt, dann folgen die Töpfe 2, 3 und 4.

Auf wen kann Deutschland in der EM-Qualifikation treffen?

Das DFB-Team bekommt je eine Mannschaft aus den Töpfen 2, 3 und 4 zugelost. Auf Frankreich, Spanien und die Niederlande (Topf 1) kann Deutschland nicht treffen. Mögliche Gegner sind:

Topf 2: England, Dänemark, Italien, Österreich

Topf 3: Island, Belgien, Schweden, Norwegen

Topf 4: Irland, Finnland, Polen, Tschechien

Gibt es Einschränkungen bei der Auslosung der Nations League?

Aus politischen Gründen hat die UEFA entschieden, dass bestimmte Paarungen in der Ligaphase ausgeschlossen sind Das bedeutet in diesem Fall: Der Kosovo (Liga B, Topf 4) und Bosnien und Herzegowina (Liga B, Topf 2) können nicht in dieselbe Gruppe gelost werden, ebenso wie der Kosovo und Serbien (Liga B, Topf 2). Alle weiteren ausgeschlossenen Begegnungen sind aufgrund der unterschiedlichen Ligazugehörigkeit nicht möglich.

Außerdem sollen Teams, die in der Nations Leauge 2023/2024 in einer Dreiergruppe waren, diesmal in eine Vierergruppe platziert werden. Das betrifft Bulgarien und Nordmazedonien in der Liga C.

Gibt es Auf- und Abstieg in der EM-Qualifikation?

Da die neue EM-Qualifikation wie die Nations League aufgebaut ist, gibt es gleichzeitig auch die bekannten Auf- und Abstiegsregelungen, die die nächste Ausgabe der Nations League (2025/2026) betreffen:

Die jeweils viertplatzierten Teams der Ligen A und B steigen automatisch nächsttiefere Liga ab, ebenso wie der schlechtplatzierteste Gruppendritte der Liga B. Die vier Gruppensieger der Liga B und sowie die fünf Gruppensieger der Liga C steigen automatisch in die nächsthöheren Ligen auf. Weitere Auf- und Abstiegsplayoffs gibt es diesmal nicht.

Wo wird die Nations League übertragen?

Alle deutschen Partien in der Qualifikation zur EM 2025 werden live zu sehen sein. ARD und ZDF werden die Spiele auf ihren Kanälen übertragen. Welcher Sender genau welche Spiele zeigt, wird erst im Anschluss an die Auslosung und Terminierung festgelegt.

[yre]