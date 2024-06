Fan-tastic Moment in Hannover gewinnen!

Am 16. Juli trifft unsere Frauen-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Hannover auf Österreich. Kurz bevor unsere DFB-Frauen in der Heinz von Heiden Arena eintreffen, ermöglicht dir unser Fan-tastic Moment einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Mit etwas Glück bei unserem Gewinnspiel erkundest du zusammen mit einer Begleitperson deiner Wahl die Katakomben des Stadions, erhältst Eindrücke direkt am Spielfeldrand und darfst sogar in der Mannschaftskabine unserer Nationalmannschaft vorbeischauen.

Komplettiert wird der Fan-tastic Moment durch zwei Tickets für die Partie gegen Österreich. Teilnahmeschluss ist der 7. Juli 2024. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen fest die Daumen!

[jh]