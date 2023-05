Fan-tastic Moment in Fürth gewinnen!

Im letzten Heimspiel vor der WM trifft unsere Frauen-Nationalmannschaft am 7. Juli in Fürth auf Sambia. Kurz bevor Poppi & Co. im Stadion eintreffen, hast du die einmalige Chance, hinter die Kulissen unserer DFB-Frauen zu blicken. Gemeinsam mit einer Begleitperson gelangt ihr an den Ort, wo Martina Voss-Tecklenburg unsere Mädels auf die Partie einschwört: die Mannschaftskabine unserer Nationalmannschaft.

Zur Tour gehören außerdem exklusive Eindrücke am Spielfeldrand sowie zwei Tickets für die Partie gegen Sambia. Mit etwas Glück erlebst du schon bald deinen Fan-tastic Moment in Fürth. Teilnahmeschluss ist der 12. Juni 2023. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

[jh]