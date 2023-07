Erste Pokalrunde zeitgenau angesetzt

Mitte August startet der DFB-Pokal der Frauen mit der ersten Runde in die neue Spielzeit. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun die 16 Erstrundenpartien zeitgenau terminiert. Den Auftakt macht am Samstag, 12. August (ab 15 Uhr), das Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem früheren Pokalfinalisten SC Sand. Am selben Tag trifft ab 16 Uhr der TSV Jahn Calden auf den 1. FFC Montabaur.

Am Sonntag, 13. August, finden 13 Begegnungen statt, neun davon ab 14 Uhr, darunter das Zweitligaduell zwischen dem FC Ingolstadt und dem FC Carl Zeiss Jena. Zwei weitere Partien werden ab 11 Uhr und jeweils eine ab 13 und ab 15 Uhr angepfiffen. Die Auftaktrunde findet ihren Abschluss am Dienstag, 15. August (ab 18.30 Uhr), mit dem Spiel Holstein Kiel gegen Borussia Mönchengladbach, das im Kieler Holstein-Stadion ausgetragen und live bei Sky übertragen wird. Im Anschluss an die Partie findet - ebenfalls live bei Sky - die Auslosung der zweiten Runde statt.

Die Teilnehmer der Google Pixel Frauen-Bundesliga der vergangenen Saison sowie die vier bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga 2022/2023 erhalten für die erste Runde ein Freilos und greifen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Diese wird vom 9. bis 11. September ausgetragen.