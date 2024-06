Erste DFB-Pokalrunde zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die erste DFB-Pokalrunde der Saison 2024/2025 zeitgenau angesetzt. Am dritten August-Wochenende stehen 30 Begegnungen an, zwei weitere Partien werden Ende August ausgespielt. Das ZDF überträgt am Freitag, 16. August (ab 20.45 Uhr), das Duell von Zweitligaaufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball gegen Rekordpokalsieger FC Bayern München, die ARD am Montag, 19. August (ab 20.45 Uhr), das Duell zwischen Zweitligist Eintracht Braunschweig und Bundesligist Eintracht Frankfurt. Sky zeigt wie gewohnt alle 32 Partien der ersten Pokalrunde live.

Eröffnet wird die erste Hauptrunde am Freitag, 16. August (ab 18 Uhr, live auf Sky), mit drei Spielen: Zweitligaabsteiger SV Wehen Wiesbaden empfängt Bundesligist 1. FSV Mainz 05 zum Nachbarschaftsduell, Drittligaabsteiger Hallescher FC hat Bundesligaaufsteiger FC St. Pauli zu Gast und Regionalligist FC Würzburger Kickers fordert Europacupteilnehmer TSG Hoffenheim.

Supercupteilnehmer spielen Ende August

Die erste Runde schließen die beiden Supercupteilnehmer ab: Am Dienstag, 27. August (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky), empfängt Zweitligaaufsteiger Preußen Münster den Vizemeister VfB Stuttgart. Am Mittwoch, 28. August (ab 18 Uhr, live im ZDF und bei Sky), trifft Regionalligist FC Carl Zeiss Jena auf Doublegewinner Bayer 04 Leverkusen.

Der Deutsche Fußball-Bund und seine Medien- und Marketingpartner einigten sich dabei einvernehmlich auf eine Vorverlegung des Leverkusener Erstrundenspiels, um einer Überschneidung mit der Eröffnungsfeier der Paralympics in Paris aus dem Wege zu gehen. "Der DFB und seine Partner unterstützen diese Entscheidung vollumfänglich", sagt Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG. "Die Liveübertragung der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris leistet einen wichtigen Beitrag zum Gelingen von Inklusion in Deutschland. Der DFB ist ein Verband für alle Menschen, und daher ist es uns wichtig, dass die ungeteilte Aufmerksamkeit und Wertschätzung an diesem Abend den paralympischen Athleten gilt."

[dfb]