Ernst Middendorp trainiert den SV Meppen

Drittligist SV Meppen ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den freigestellten Cheftrainer Stefan Krämer fündig geworden. Der 64 Jahre alte Fußball-Lehrer Ernst Middendorp soll das Schlusslicht vor dem drohenden Abstieg in die Regionalliga Nord bewahren. Derzeit beträgt der Rückstand auf die sichere Zone vier Punkte.

Ernst Middendorp stand erst seit Mitte Dezember beim südafrikanischen Erstligisten Swallows FC an der Seitenlinie. Es war bereits seine siebte Station im Gastgeberland der FIFA-WM 2010. Seinen eigentlich noch bis zum Sommer 2026 datierten Vertrag in Johannesburg löste Middendorp auf, um beim SV Meppen einen Kontrakt bis zum Saisonende zu unterschrieben.

Zum "Jahrhunderttrainer" von Arminia Bielefeld gewählt

Der gebürtige Emsländer (Freren) war während seiner Karriere insgesamt dreimal Trainer von Arminia Bielefeld: Zunächst in den Jahren 1988 bis 1990, dann erneut von 1994 bis 1998. Während seiner zweiten Amtszeit führte er die Arminia von der damals drittklassigen Regionalliga bis in die Bundesliga. Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums der Bielefelder im Jahr 2005 wurde Ernst Middendorp von den Fans zum "Trainer des Jahrhunderts" gewählt. Ein drittes Mal war er von März bis Dezember 2007 bei Arminia tätig.

Neben Rot-Weiss Essen (April bis Mai 2009), dem FC Augsburg (Juli 2002 bis September 2003), VfL Bochum (Juli 1999 bis Oktober 1999) und dem KFC Uerdingen 05 (März 1999 bis Juni 1999) sowie den Klubs in seiner zweiten "Heimat" Südafrika zählen auch zahlreiche internationale Vereine wie Anorthosis Famagusta (Zypern), Changchun Yatai (China), Tractor Sazi FC (Iran) und Hearts of Oak (Ghana) zu Middendorps Stationen.

Debüt im Gastspiel bei Spitzenreiter SV 07 Elversberg

"Wir sind überzeugt, dass Ernst Middendorp uns in der jetzigen Situation mit seiner enormen Erfahrung direkt helfen kann", sagt Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann. "Ich stand regelmäßig im Kontakt mit ihm und weiß, wie intensiv sich Ernst Middendorp auch aus der Ferne mit dem deutschen Fußball, der 3. Liga und ganz speziell mit dem SV Meppen beschäftigt hat."

Am Mittwochvormittag wird Ernst Middendorp nach Vereinsangaben aus Südafrika in Deutschland erwartet und schon am Nachmittag die erste Trainingseinheit in Meppen leiten. Das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer bestreitet der SVM am Samstag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport) bei Tabellenführer SV 07 Elversberg.

