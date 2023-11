Drei Achtelfinalspiele live im Free-TV

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern das Achtelfinale im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Am Dienstag, 5. Dezember, stehen vier Begegnungen an, vier weitere Partien werden am Mittwoch, 6. Dezember, ausgespielt. Gleich drei Spiele mit Beteiligung sechs früherer Meister und Pokalsieger sind live im Free-TV zu sehen. Sky überträgt wie immer alle Partien live.

Den Anfang macht das traditionsreiche Zweitligaduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Nürnberg am 5. Dezember (ab 18 Uhr, live in der ARD) bevor sich ebenfalls im Free-TV und am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) die beiden Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg messen. In der dritten frei empfangbaren Partie treffen am 6. Dezember (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) die beiden Bundesliga-Topteams VfB Stuttgart und Borussia Dortmund aufeinander.

Auch die zeitgenauen Termine der verbleibenden fünf Achtelfinalbegegnungen stehen fest. So empfängt Regionalligist FC Homburg, der letzte Amateurvertreter im Wettbewerb, den FC St. Pauli am 5. Dezember (ab 20.45 Uhr). Bayern-Bezwinger 1. FC Saarbrücken aus der 3. Liga trifft am 6. Dezember (ab 18 Uhr) auf Eintracht Frankfurt, zeitgleich spielt auch Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen gegen den klassentieferen SC Paderborn. Die beiden Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf treten am 5. Dezember (ab 18 Uhr) gegeneinander an, Hertha BSC und der Hamburger SV am 6. Dezember (ab 20.45 Uhr).

[dfb]