Diethelm Ferner im Alter von 82 gestorben

Wir trauern um Diethelm Ferner, der am 7. November im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Als Spieler und Trainer hat Diethelm Ferner Fußball-Geschichte erlebt und geschrieben. Ferner gehörte zu den Spielern, die auf dem Rasen standen, als die Bundesliga 1963 gegründet wurde. Zwischen 1963 und 1969 spielte er mehr als 200-mal für Werder Bremen und war Teil der legendären Werder-Mannschaft, die 1965 die Meisterschaft gewann. Für die Nationalmannschaft kam der Mittelfeldspieler bei zwei Spielen in Nordafrika zum Einsatz: Am 29. Dezember 1963 in Casablanca, beim 4:1-Sieg gegen die Auswahl Marokkos, und am 1. Januar 1964 in Algier, bei der 0:2-Niederlage gegen die Auswahl Algeriens.

Als Trainer wurde fast die ganze Welt zu seinem Arbeitsplatz. Spektakulär und erfolgreich war seine Zeit bei Schalke 04, wo er auf der Trainerbank saß, als sich Schalke und der FC Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals 1984 mit 6:6 nach Verlängerung trennten. Zu seinen großen Erfolgen als Trainer in Deutschland zählen die Bundesliga-Aufstiege mit dem St. Pauli 1977 und mit Schalke 1984. 1990 begannen für Ferner die Jahre im Ausland. Mit Apollon Limassol wurde er zwei Mal zyprischen Meister und einmal Pokalsieger. Mit Zamalek Kairo gewann er den Supercup und die afrikanische Champions League. Zudem arbeitete Ferner im Libanon, in Kuwait, im Sudan und in Libyen.

Wir erinnern uns an Diethelm Ferner als überragenden Fußballer, großartigen Fußball-Lehrer, große Persönlichkeit und als liebenswerten Menschen. In Deutschland und auf der ganzen Welt hat er tiefe Spuren hinterlassen. Wir werden ihn nie vergessen.

[sl]