DFB Women's Week soll Fokus auf Frauen im Fußball lenken

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Einzelheiten zu den Aktionen stellten DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und Doris Fitschen, die Gesamtkoordinatorin Strategie Frauen im Fußball FF 27 heute im Rahmen einer Pressekonferenz vor.

Mehr Frauen für den Fußball begeistern

So sind zahlreiche und vielfältige Maßnahmen über alle Ebenen geplant: Von Aktionen für Mädchen am DFB-Campus, über eine Themenwoche im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, dem Leadership-Event 2.0 der Bundesliga, der Netzwerkveranstaltung FF 27-Forum, Aktionen aus dem eFootball, in den Landesverbänden, den Ligen, dem Jahr der Schiedsrichter*innnen, einen Fanaustausch und noch vieles mehr.

Ziel der DFB Women's Week ist es, durch die Sichtbarkeit auf allen Kanälen mehr "Aktive" zu gewinnen, neue Zielgruppen zur erreichen, den Zuschauer*innenrekord zu erreichen, die Etablierung des DFB-Pokalfinals als Leuchtturmevent im deutschen Frauensport und die Akquise neuer Partner. Gleichzeitig soll durch eine Call-to-Action auf den digitalen Plattformen zum Besuch eines Frauenspiels aufgefordert werden.

Eine Auswahl der Maßnahmen:

Digitale Aktionspakete für Frauen- und Männerligen

"Der beste Tag" mit Britta Carlson und Laura Freigang am DFB-Campus

Ausstellung Fokus.Frauen am DFB-Campus

DFB Female Brilliance Inside – Fortbildungsveranstaltung für Mitarbeiterinnen

BNG Kickoff mit dem Projektteam zur WM-Bewerbung aus drei Ländern

eFootball #FameHerGame

Themenwoche im Deutschen Fußballmuseum

Leadership-Event 2.0 mit den Führungskräften der Bundesligisten

Fan-Austausch

Jahr der Schiris, verschiedene Aktionen beim DFB-Pokalfinale

Fan- und Familienfest

DFB-Pokalfinale VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg

[as]