DFB und Sportec Solutions weiten Zusammenarbeit aus

Nachdem die Sportec Solutions bereits seit der Saison 2022/2023 die offiziellen Spieldaten im DFB-Pokal erfasst, werden sie nun auch offizieller Datendienstleister in der Google Pixel Frauen-Bundesliga und 3. Liga. Durch die Partnerschaft stehen den 32 Klubs der beiden höchsten DFB-Ligen ab der Saison 2023/2024 weitaus mehr Daten und Statistiken als in vergangenen Spielzeiten zur Verfügung.

Neben der Einbindung in die Performance Analyse der Klubs bieten die Daten auch neue Einblicke in das Spielgeschehen, wodurch die Berichterstattung auf ein neues Level gehoben werden kann. Zusätzlich zu der Erfassung, Speicherung und Auslieferung, werden die Livespieldaten im sogenannten Match Analysis Hub der Sportec Solutions visualisiert. Das, gemeinsam mit Spielanalysten entwickelte Tool hilft sowohl den Vereinen als auch den Lizenznehmern, eigene Analysen durchzuführen und bessere Einblicke in das Spielgeschehen zu erhalten.

Hartmann: "Bedeutsame Aufwertung der Ligen"

"Wir sind sehr stolz darauf, unsere Partnerschaft mit dem DFB zu erweitern und die offiziellen Spieldaten der 3. Liga und Frauen-Bundesliga zu erfassen und veredeln zu können", sagt Christian Holzer, CEO der Sportec Solutions AG. "Wir sind überzeugt, dass unsere Technologie dazu beitragen wird, die Entwicklung der beiden Ligen weiter voranzutreiben, wovon sowohl Fans, Spieler*innen, Trainer*innen und Analyst*innen gleichermaßen profitieren werden."

Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG:, sagt "Durch die vertiefte Kooperation mit der Sportec Solutions AG erfolgt eine bedeutsame Aufwertung sowohl der Google Pixel Frauen-Bundesliga als auch der 3. Liga. Die breitere Verfügbarkeit umfassender Daten für alle beteiligten Vereine ab der kommenden Saison ebnet den Weg für eine allgemeine Professionalisierung. Für uns ist es enorm wichtig, unsere Leistungen für Klubs, Vereine und Trainer*innen stets zu erweitern, um ihnen einen Mehrwert zu bieten, der langfristig der Entwicklung unserer Wettbewerbe zugutekommt."

[dfb]