Hier ist der 23. Spieltag live im TV und Stream zu sehen

Der 23. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga startet aufgrund des am Samstag stattfindenden Hinspiels in der UEFA Women's Champions League der Münchnerinnen gegen Barcelona bereits heute (ab 18 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) mit der Begegnung zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München. Zeitgleich wird die Nachholpartie des 17. Spieltags zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg (live bei MagentaSport und DAZN) ausgetragen. Tickets für alle weiteren Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen des 23. Spieltags zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 23. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 23. Spieltag laufen im Free-TV?

Das Montagsspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anstoß ist um 18 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 23. Spieltag?

Die Partien des 23. Spieltags werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Heute (ab 18 Uhr) und am Freitag (ab 18.30 Uhr) findet jeweils eine Partie statt. Es folgen zwei weitere Spiele am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und zwei Begegnungen am Sonntag (ab 14 und 16 Uhr). Den Spieltag beendet eine Partie am Montag (ab 18 Uhr).

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Nachholspiel des 17. Spieltags

Mittwoch (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SV Werder Bremen – VfL Wolfsburg

Der 23. Spieltag

Mittwoch (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Union Berlin – FC Bayern München

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Nürnberg – Hamburger SV

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SGS Essen – FC Carl Zeiss Jena

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

RB Leipzig – SV Werder Bremen

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

TSG Hoffenheim – 1. FC Köln