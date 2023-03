DFB und Fanatics erweitern erfolgreiche Partnerschaft

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Fanatics, ein weltweit führender Sports-Merchandising-Anbieter, haben heute eine langfristige Erweiterung ihrer bestehenden Einzelhandelspartnerschaft bestätigt. Die Verlängerung und Erweiterung der Partnerschaft folgt auf ein bedeutendes Wachstum über die Merchandising-Verkaufskanäle des DFB und umfasst sowohl die UEFA Euro 2024 in Deutschland als auch die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA und Mexiko.

Fanatics behält exklusive globale eCommerce-Rechte des DFB und wird auch weiterhin den offiziellen DFB-Fanshop und die Merchandising-Verkaufsstände bei Heimländerspielen der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft sowie dem DFB-Pokalfinale der Männer betreiben. Der DFB setzt dabei im offiziellen DFB-Fanshop auf die branchenführende Cloud-Commerce-Technologie von Fanatics, die Fans eine schnelle Navigation und ein optimales Einkaufserlebnis ermöglicht.

Blask: "Service für Fans immer weiter verbessern"

Zusätzlich zur früheren Vereinbarung erhält Fanatics außerdem das Recht, ein erweitertes Sortiment an DFB-Fanartikeln über eine breitere Palette an Produktkategorien herzustellen, zu vertreiben und an Dritte zu lizenzieren. Dazu gehören Retro-Fanbekleidung, Kopfbedeckungen, Hartwaren, Haushaltswaren, Unterhaltungselektronik, Schreibwaren und vieles mehr.

"Wir freuen uns sehr, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Fanatics zu verlängern und auszubauen und dabei künftig auch das globale Partnernetzwerk von Fanatics nutzen zu können, um unseren Fans im DFB-Fanshop und im Einzelhandel gemeinsam eine noch breitere Palette an Merchandising-Produkten anzubieten", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co.KG. "Zusammen mit Fanatics werden wir kontinuierlich daran arbeiten, den Service für unsere Fans immer weiter zu verbessern."

Matthew Primack, Senior Vice President International Business Affairs & Development bei Fanatics, äußerte sich ebenfalls zur Partnerschaftsverlängerung: "Wir freuen uns sehr, die Erneuerung unserer vertrauensvollen Beziehung mit dem DFB zu bestätigen und unser fortwährendes Engagement sowohl für den DFB als auch für unsere wachsende Präsenz in Deutschland zu verstärken. In den kommenden Jahren möchten wir eng mit dem DFB zusammenarbeiten, um die Präsenz des DFB und seiner Marken im Einzelhandel zu stärken und auszubauen. Die Erweiterung der Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, gemeinsam mit dem DFB noch größere Erfolge zu erzielen und deutsche Fans überall zu erreichen."

[ik]