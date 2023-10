DFB und DFL: Gemeinsames Zeichen für den Frieden

Der terroristische Anschlag der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung und die verheerende Eskalation im Nahost-Konflikt sorgen auch im deutschen Fußball für tiefe Betroffenheit. Nach der Länderspielpause möchten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die DFL Deutsche Fußball Liga am kommenden Wochenende (20. bis 22. Oktober) ein gemeinsames Zeichen in ihren Wettbewerben setzen. Sowohl die DFL für die Bundesliga und 2. Bundesliga als auch der DFB für die 3. Liga und Frauen-Bundesligen empfehlen den Klubs am betreffenden Spieltag eine Gedenkminute für die Opfer.