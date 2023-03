DFB und 11teamsports verlängern Lizenz zum "Name & Numbering"

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und 11teamsports verlängern ihre Zusammenarbeit um weitere vier Jahre bis einschließlich 2026. Der Teamsportspezialist sichert sich erneut die globalen Produktions- und Distributionsrechte am Name & Numbering für die deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen.

Der globale Vertrieb der DFB-Produkte erfolgt rein digital über die mehrsprachige B2B-Plattform name&numbering.com von 11teamsports. Autorisierte Wiederverkäufer können sich hier registrieren und über die digitale Buchungsstrecke die Name & Numbering Produkte bestellen.

Darüber hinaus ist die 11teamsports Group im Rahmen der Partnerschaft federführend bei der Kreation und der Auswahl des Fonts für die Rückennummern. Die Reihe, der so bereits exklusiv entstandenen Fingerprint- und Fankurvendesigns, wird in den kommenden vier Jahren um weitere detailreiche Nummerndesigns ergänzt werden.

"Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Partnerschaft fortzusetzen"

Björn Endter, General Manager Sports Licensing & Merchandising, 11teamsports Group: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem DFB in die nächste Runde starten dürfen. Die langfristige Verlängerung zeigt das Vertrauen des DFB in die Arbeit von 11teamsports als bestehenden Vertragspartner im Bereich Name & Numbering."

"Insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Welt- und Europameisterschaften der Frauen- und Männer-Nationalmannschaften freuen wir uns sehr, die erfolgreiche Partnerschaft mit 11teamsports, einem starken und zuverlässigen Partner in der Designentwicklung und der Anwendung innovativer Technologien von Trikot-Veredelungen, fortzusetzen", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH & Co.KG.

Besonderer Marker für mehr Fälschungssicherheit

Weiterhin erhalten die Name & Numbering Transfers im Produktionsprozess, durch das exklusiv von 11teamsports entwickelte und patentierte Sicherheitsdruckverfahren, einen besonderen Marker für mehr Fälschungssicherheit eingearbeitet.

Während der Vertragslaufzeit stehen zahlreiche internationale Turniere für die deutschen Fußballnationalmannschaften an. Hierzu zählen die Männer-EURO 2024 in Deutschland, die Männer-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland sowie die Frauen-EURO 2025 in Frankreich, Polen und der Schweiz.