DFB-Team trifft im März auf Peru und Belgien

Auf dem Weg zur UEFA EURO 2024 in Deutschland trifft die deutsche Nationalmannschaft der Männer in ihren ersten Länderspielen des Jahres auf Peru und Belgien. Das beschlossen Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG in ihrer gemeinsamen Sitzung am heutigen Freitag auf dem DFB-Campus in Frankfurt. Gegen Peru spielt das Team von Bundestrainer Hansi Flick am 25. März in der Arena in Mainz, gegen Belgien am 28. März im RheinEnergieStadion Köln, einem der zehn Spielorte der Europameisterschaft 2024. Den Kader für die beiden Länderspiele wird Hansi Flick voraussichtlich am 17. März bekanntgeben.

Bundestrainer Hansi Flick sagt: "Mit den Spielen gegen Peru und Belgien beginnt für uns die Vorbereitung auf die Heim-EM. Wir fiebern diesem Turnier mit großer Vorfreude entgegen und wollen eine Mannschaft entwickeln, die mit Leidenschaft, Begeisterung und Stolz für Deutschland attraktiv und erfolgreich Fußball spielt. Für uns kommt es jetzt darauf an, einige Dinge auszuprobieren, dabei werden wir mutige und auch überraschende Entscheidungen treffen. Wir freuen uns sehr auf die Spiele - alle brennen darauf, dass es endlich wieder losgeht."

Makellose Bilanz gegen Peru, 20 Siege gegen Belgien

Zweimal spielte die deutsche Nationalmannschaft bislang gegen Peru, beide Spiele gewann sie - zuletzt im September 2018 in Sinsheim mit 2:1. Auf Belgien traf das DFB-Team bislang 25-mal, 20 deutschen Siegen stehen ein Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber. Das jüngste Aufeinandertreffen liegt mehr als zehn Jahre zurück, im Oktober 2011 siegte das deutsche Nationalteam im Rahmen der EM-Qualifikation in Düsseldorf mit 3:1.

Informationen zum Start des Ticketvorverkaufs werden zeitnah bekanntgegeben.

[al]