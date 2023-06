DFB-Team ohne Klostermann und Werner nach Polen gereist

Die Nationalmannschaft der Männer ist am heutigen Nachmittag nach Warschau abgereist, wo sie am Freitagabend (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) auf Polen trifft. Timo Werner und Lukas Klostermann von DFB-Pokalsieger RB Leipzig haben die Reise nach Warschau nicht mitangetreten. Angreifer Werner verließ das Teamquartier der Nationalmannschaft bei Frankfurt am heutigen Donnerstag wegen sich bessernder, aber noch anhaltender Sprunggelenkbeschwerden. Verteidiger Klostermann zog sich im Abschlusstraining am DFB-Campus eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu.

Nach dem Spiel in Warschau kehrt die Nationalmannschaft am Samstag zurück nach Frankfurt, um sich dort auf das Spiel gegen Kolumbien am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Gelsenkirchen, einem der zehn Spielorte der UEFA EURO 2024, vorzubereiten.

