Nagelsmann: "Es wird ein sehr spannendes Spiel"

Für die deutsche Nationalmannschaft steht das letzte Testspiel vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko an. Morgen (ab 20.30 Uhr, live bei RTL) trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Chicago auf Gastgeber USA. In der Abschlusspressekonferenz sprachen Nagelsmann und Florian Wirtz über die anstehende Generalprobe, Manuel Neuer und die aktuelle personelle Lage.

Julian Nagelsmann über...

... das morgige Spiel: Es wird ein sehr spannendes Spiel. Die Fans werden für eine sehr gute Atmosphäre sorgen. Die USA spielen guten Fußball, der nicht immer greifbar ist, weil sie, ähnlich wie unsere Gruppengegner, sehr athletisch sind. Sie haben sehr viel Tiefe in ihrem Spiel und nehmen Risiken in Kauf. Die amerikanische Mannschaft weiß genau, was es bedeutet, Gastgeber einer Weltmeisterschaft zu sein. Ich will, dass wir uns die Dinge auch erarbeiten und dann über die fußballerischen Momente kommen. Aber in der richtigen Reihenfolge. Mit den richtigen Emotionen in das Spiel reinarbeiten. Das wird ein Gegner sein, gegen den wir uns vieles erarbeiten müssen. Deshalb sind sie ein guter letzter Testspielgegner, auf den wir uns schon sehr freuen.

... Manuel Neuer: Ihm geht es gut. Er ist auf dem Weg zu bester Fitness. Trotzdem wollen wir morgen kein Risiko eingehen, um die zu Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es bei ihm im Turnier alles perfekt läuft und nichts passiert. Seine Wade war in dieser Saison schon einige Male verletzt, deswegen haben wir uns entschieden, morgen kein Risiko einzugehen. Mit Blick auf das erste Gruppenspiel wird er topfit sein und nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Manu hat bereits mehrfach mit seinen Mannschaftskollegen zusammengespielt, ob im Training oder in Spielen. Er ist keiner, der viele Testspiele braucht, um in den Rhythmus zu finden.

... Joshua Kimmich: Joshua geht immer voran. Ihm ist seine Verantwortung auch neben dem Platz bewusst. Er kümmert sich auch um Themen außerhalb des Platzes, was den Staff anbelangt und was das Team betrifft. Wir sind sehr zufrieden mit ihm als Kapitän. Er hat es über die Jahre im Verbands- und Vereinsfußball verdient, in so ein Turnier als Kapitän reinzugehen. Joshua hat eine perfekte Einstellung zu dem Beruf Profisportler und wirft alles immer in die Waagschale, um Spiele zu gewinnen.

...die personelle Lage: Deniz Undav hat in dieser Woche ein bisschen kürzer getreten. Gestern hat er wieder Teile des Trainings absolviert und heute das Abschlusstraining mitgemacht. Er wird morgen nicht länger als 30 Minuten spielen können, weil wir nichts riskieren wollen. Leider hat sich Lennart Karl heute im Training verletzt, da müssen wir jetzt abwarten, welche Diagnose im Krankenhaus festgestellt wird. Es sah nicht so gut aus. Wir warten auf eine Diagnose, danach schauen wir, ob wir einen Spieler nachnominieren oder mit ihm weiter machen können. Ansonsten sind alle Spieler fit und gesund.

Florian Wirtz über...

... seine derzeitige Form und seine Rolle im Team: Ich fühle mich sehr gut und sehr fit. Ich glaube schon, dass sich meine Rolle seit der EM verändert hat. Einige erfahrene Spieler haben seitdem aufgehört, daher braucht es neue Spieler, die mehr Verantwortung übernehmen. Ich bin auf jeden Fall bereit, meine Rolle anzunehmen und habe richtig Lust auf das Turnier.

... Manuel Neuer: Ich habe schon vor ein paar Jahren mit Manu in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Jedem ist bewusst, was für ein Torwart er ist und was für eine Karriere er bisher hatte. Ich bin froh, dass er zurückgekommen ist, um mit uns die WM zu spielen. Ansonsten hätten wir natürlich auch einen sehr guten Torwart gehabt, aber ich glaube er ist der beste Torwart, den es jemals gab.

... seine erste WM-Teilnahme: Es dauert natürlich eine Weile, um das zu realisieren. Als kleiner Junge war es für mich immer der größte Traum in der Nationalmannschaft zu spielen und bei einer WM dabei sein zu dürfen. Ich versuche, die Momente gemeinsam mit den Fans, die hier sind, zu genießen und meine Arbeit so gut wie möglich zu machen, damit die Leute in Deutschland einen schönen Sommer erleben.