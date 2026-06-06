Heim-WM 2006: Das deutsche Sommermärchen

Am 11. Juni beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Deutschland nimmt zum bereits 21. Mal an einer WM-Endrunde teil. In einer Serie blickt DFB.de auf die deutsche WM-Geschichte zurück, von Turnier zu Turnier. Heute: die 16. Teilnahme bei der WM 2006 in Deutschland.

Wieder saß ein neuer Trainer auf der Bank: Jürgen Klinsmann kam mit einem ganzen Team von Fitmachern und Ratgebern aus Florida herüber und wurde zum Projektleiter "Sommermärchen". Joachim Löw war sein Assistent. Schwachen Testergebnissen und allen Unkenrufen zum Trotz marschierten die Adlerträger erstmals seit 1970 ungeschlagen durch die Vorrunde. Costa Rica zum Auftakt (4:2) und Ecuador im dritten Spiel waren leichtere Hürden (3:0). Mühsam war es nur gegen die Polen (1:0), als Oliver Neuvilles Tor in letzter Minute in Dortmund die WM-Euphorie so richtig entfachte.

Nach dem grandiosen 2:0 über Schweden, als Shooting-Star Lukas Podolski von Absteiger Köln doppelt traf, war der Gastgeber plötzlich Mitfavorit. Gegen Argentinien zeigte er Nerven, ein Tor des überragenden Miroslav Klose rettete ihn ins Elfmeterschießen und damit die WM-Stimmung. Jens Lehmann, der kurz vor der WM Oliver Kahn ablöste, gab dem Bundestrainer recht und parierte zwei Elfmeter – Sieg.

Von Berlin ging es nach Dortmund, wo man ungeschlagen war – aber auch das half nichts gegen Angstgegner Italien. In der 119. Minute endete das Sommermärchen mit einem kalten Regenguss. An der Gießkanne stand ein gewisser Fabio Grosso, der Lehmann überwand. Ein Konter besiegelte die endgültige Niederlage (0:2), aber als die Tränen getrocknet waren, gab es einen fantastischen Abschied: Das Spiel um Platz 3 gegen Portugal (3:1) wurde auch atmosphärisch ein Fest für die Sinne. Klinsmann aber war ausgelaugt und zog wieder heim nach Huntington Beach/Florida. Jogi Löw übernahm.

Wer schoss die deutschen Tore?

Klose (5), Podolski (3), Schweinsteiger (2), Frings, Lahm, Neuville (je 1). Hinzu ein Eigentor des Portugiesen Petit.

Wieviel eingesetzte Spieler?

21 - nur der dritte Torwart Timo Hildebrand kam nicht zum Einsatz.

Fakten

Miroslav Klose erzielte wie schon 2002 fünf Tore, diesmal wurde er damit Torschützenkönig.

Deutschland gewann auch sein viertes Elfmeterschießen bei einer WM (nach 1982, 1986 und 1990), zum dritten Mal in Folge gab es keinen Fehlschuss.

Kurioses

Mit David Odonkor berief Jürgen Klinsmann einen zuvor nie getesteten Spieler in sein Aufgebot. Der Dortmunder sollte eigentlich an der U 21-EM teilnehmen und war am Boden zerstört, als ihm deren Trainer Horst Hrubesch mitteilte, er sei nicht dabei. Dann aber kam der Anruf von Klinsmann.

Wie bei der Heim-WM 1974 erzielte der linke Verteidiger Deutschlands das erste Tor des Turniers. Nach Paul Breitner (gegen Chile) traf diesmal Philipp Lahm (gegen Costa Rica) – beide spielten damals beim FC Bayern München.

Zitat

"So stellt sich der liebe Gott die Welt vor." (OK-Chef Franz Beckenbauer in seinem WM-Fazit)

Wer wurde Weltmeister?

Italien im Finale gegen Frankreich mit 5:3 im Elfmeterschießen (1:1 nach Verlängerung).