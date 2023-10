DFB schreibt Verwertungsrechte für Futsal und Beachsoccer aus

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schreibt die Verwertungsrechte im Bereich der Fußballvarianten Futsal und Beachsoccer in Deutschland aus und lädt interessierte Unternehmen ein, an der Ausschreibung "Futsal & Beachsoccer" teilzunehmen. Der (Verwertungs-)Zeitraum ist ab dem 1. März 2024 bis zum 31. Dezember 2028 vorgesehen.

Inhalt und Gegenstand der Ausschreibung ist ein umfassendes Rechteportfolio aus den beiden Produktbereichen Futsal (Deutsche Futsal-Nationalmannschaft und Futsal-Bundesliga) und Beachsoccer, das die audiovisuellen Medienrechte, die Marketingrechte sowie die Eventumsetzung umfasst.

Für die Vergabe dieser Rechtepakete und der Eventumsetzung führt die DFB GmbH & Co. KG ein offenes, transparentes und diskriminierungsfreies Ausschreibungsverfahren durch.

Frist bis zum 1. November 2023

Unternehmen können ihr Interesse ab sofort per E-Mail an ausschreibung-fussballvarianten@dfb.de bekunden und das Registrierungsformular mit den Verfahrensregelungen für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren anfordern.

Die Registrierungsfrist läuft bis zum 1. November 2023 um 18.00 Uhr MEZ. Die Frist ist keine Ausschlussfrist.

Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Rechtepakete und der Eventumsetzung sowie Angebotsformulare werden den registrierten Unternehmen nach Ablauf der Registrierungsfrist zugesandt.

Für weitere Informationen oder Fragen können sich interessierte Unternehmen jederzeit an ausschreibung-fussballvarianten@dfb.de wenden.

