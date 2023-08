DFB-Präsidium komplettiert und erweitert wichtige Gremien

Auf der Sitzung des DFB-Präsidiums am Freitag wurden Nach- und Neubesetzungen in wichtigen DFB-Gremien vorgenommen. Neues Mitglied im DFB-Vorstand ist Dr. Reinhold Brandt, der zuvor auf dem Verbandstag des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) als Nachfolger von Thomas Schmidt zum SBFV-Präsidenten gewählt worden war. Nach Bestätigung durch das DFB-Präsidium gehört Dr. Brandt nun auch dem DFB-Vorstand an.

Neu in den Ethik-Beirat des DFB-Bundesgerichts berufen wurde Andreas Neff. Der Ethik-Beirat des DFB-Bundesgerichts besteht damit wieder aus fünf Personen, nachdem Dr. Alexander Kalomiris sein Amt als Ethik-Beisitzer unmittelbar nach seiner Wahl auf dem DFB-Bundestag 2022 niedergelegt hatte. Die Berufung Neffs erfolgte in Abstimmung mit Achim Späth, dem Vorsitzenden des DFB-Bundesgerichts. Dem Ethik-Beirat gehören zudem Claudia Brillmann, Kai Gräber, Dr. Simone Kreß und Prof. Dr. jur. Franz Mayer an.

Neue Mitglieder in Ausschüssen

Wieder komplettiert wurde der Ausschuss 3. Liga. Das DFB-Präsidium berief Matthias Heidrich (FC Erzgebirge Aue) und Manfred Schwabl (SpVgg Unterhaching) als Vereinsvertreter neu in das Gremium, zuvor waren beide auf der Managertagung der 3. Liga als Vereinsvertreter in den Ausschuss 3. Liga gewählt worden. Matthias Heidrich und Manfred Schwabl folgen auf Jürgen Wehlend und Ronald Maul, die Ihre Funktionen bei Dynamo Dresden beziehungsweise dem SV Meppen beendet haben und auf eigenen Wunsch aus dem Ausschuss 3. Liga ausgeschieden sind.

Als neues Mitglied in den Ausschuss Frauen-Bundesligen berufen wurde Isabelle Knipp (FC Carl Zeiss Jena) als Vertreterin der 2. Frauen-Bundesliga. Sie folgt auf Viola Odebrecht (RB Leipzig), die nach Leipzigs Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga und auf eigenen Wunsch den Ausschuss als Vertreterin der 2. Frauen-Bundesliga verlassen hatte. Zuvor war Isabelle Knipp durch die Manager*innen-Tagung der Vereine der 2. Frauen-Bundesliga einstimmig als deren Vertreterin in den Ausschuss Frauen-Bundesligen gewählt worden.

Als kooptierte Mitglieder in den DFB-Schiedsrichterausschuss wurden Simone Horn (WDFV) und Anja Kunick (NOFV) berufen. Zuvor hatte der DFB-Schiedsrichterausschuss beschlossen, beide als kooptierte Mitglieder aufzunehmen. Damit wurde ein Beschluss des DFB-Bundestags 2022 umgesetzt, nach dem das DFB-Präsidium Ausschüssen die Möglichkeit geben kann, sich im Sinne der Diversität um kooptierte Mitglieder zu erweitern. Mit der Berufung von Simone Horn und Anja Kunick wurde die Frauenquote im DFB-Schiedsrichterausschuss auf 25 Prozent erhöht.

