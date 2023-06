DFB-Pokal: So funktioniert die Ansetzung

Die DFB-Pokal-Lose sind gezogen, doch wann spielt wer gegen wen? Die zeitgenauen Ansetzungen laufen nach bestimmten Kriterien ab. Wer ist zuständig? Was muss beachtet werden? DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Terminierung der Spiele.

Wann erfolgen die Auslosungen für die jeweiligen Spielrunden?

Die Auslosung der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals wird nach Abschluss aller Wettbewerbe in den Landesverbänden einige Wochen nach dem Pokalfinale terminiert. Die Auslosungen der 2. Hauptrunde bis inklusive Halbfinale sind grundsätzlich am Sonntag nach der jeweiligen Spielrunde angesetzt. Hier kann es in Ausnahmefällen zu Abweichungen kommen. Übertragen werden die Auslosungen abwechselnd live von ARD und ZDF aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Wie wird ein Spielplan für eine Pokalrunde erstellt?

Zuständig für den DFB-Pokal-Wettbewerb ist die Abteilung Spielbetrieb des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die verfügbaren Spieldaten für den DFB-Pokal sind im Rahmenterminkalender fixiert. Nachdem die Auslosung der Spielrunde erfolgt ist, werden bei allen Beteiligten Wünsche und Vorgaben abgefragt: bei den teilnehmenden Vereinen, den Sicherheitsbehörden, vor allem bei der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) und beim Fernsehen. Die Vereine können einen Wunschtermin für die Ansetzung hinterlegen, die ZIS klärt, welche Vorgaben aus sicherheitstechnischer Sicht zu berücksichtigen sind - beispielsweise welche Begegnungen auf keinen Fall an einem Tag angesetzt werden dürfen, und die übertragenden TV-Anstalten übermitteln ihre Wünsche für die jeweiligen Livespiele. Anhand dieser Daten und unter größtmöglicher Berücksichtigung der Vorgaben und Wünsche wird in enger Abstimmung mit allen Beteiligten der Spielplan erstellt.

Welche Kriterien sind noch zu berücksichtigen?

Bei der Erstellung der zeitgenauen Ansetzungen sind die Sicherheitsvorgaben der Behörden für den DFB bindend. Eine Abstimmung erfolgt ebenfalls mit der Deutschen Fußball Liga (DFL). Es wird gemeinsam erörtert und geprüft, wie sich die DFB-Pokalbegegnungen in den Bundesliga- und Europapokalspielplan einbinden lassen, ohne dass die vorgesehene Verteilung der Spiele in den Lizenzligen durcheinandergebracht wird. Eine Besonderheit sind in der ersten Pokalrunde die beiden Teilnehmer des Supercups, der am Samstag der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde stattfindet. Diese Mannschaften spielen ihre Partien zu einem späteren Zeitpunkt.

Wann wird der Spielplan veröffentlicht?

Direkt nach der Auslosung beginnt die Arbeit zur zeitgenauen Ansetzung der bis zu 32 Partien. Je nach Komplexität der Vorgaben und Wünsche kann die Ansetzung in der ersten Runde bis zu zwei Wochen dauern.

Wie erfolgt die Zuteilung der TV-Spiele?

Detailliert ausgearbeitet wird die Ansetzung auch mit den TV Sendern ARD, ZDF, Sky und dem Sportrechte-Vermarkter SportA. Hier wird anhand des vertraglich vereinbarten Sendekonzepts final entschieden, wer welche Partie live ausstrahlen wird. Was die TV-Übertragungen angeht: Bei Sky sind alle Begegnungen live zu sehen. Eine Besonderheit bilden die Livespiele im Free-TV, die von der ARD und dem ZDF übertragen werden. Der Sender teilt dem DFB mit, welche Partie er in voller Länge übertragen will. Der DFB setzt diese Spiele dann - sofern keine Sicherheits- und Spielplangründe dagegen sprechen - zum entsprechenden Datum und Uhrzeit an. In den ersten beiden Runden sowie dem Viertelfinale sind zwei, im Achtelfinale vier Free-TV-Livespiele vorgesehen.

[dfb]