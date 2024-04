DFB-Frauen und Vorwerk machen "Gender Care Gap" zum Thema

Auf dem Rasen und darüber hinaus: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft und Vorwerk rücken beim Heimspiel in der EM-Qualifikation am Dienstag (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) in Aachen gegen Island das Thema "Gender Care Gap" in den Fokus.

Während die DFB-Frauen in dem Spiel eine faire Chance auf einen Sieg haben, sehen sich viele Frauen ungleichen Bedingungen ausgesetzt: Sie leisten im Schnitt 79 Minuten mehr unbezahlte "Care-Arbeit" pro Tag als Männer. So bleibt weniger Zeit für berufliche Ambitionen und persönliche Leidenschaften. Das zeigt die aktuelle Erhebung zum "Gender Care Gap" des Statistischen Bundesamtes. Während Frauen durchschnittlich 4:16 Stunden pro Tag mit Care-Arbeit verbringen, sind es laut Statistischem Bundesamt bei Männern nur 2:57 Stunden. Unter dem Motto "Es ist Zeit" will Vorwerk daher zusammen mit der Frauen-Nationalmannschaft die Sichtbarkeit rund um das Länderspiel nutzen, um insbesondere das Themenfeld Gender Care Gap und die traditionelle Arbeitsteilung stärker in den Fokus zu rücken.

"Einsatz für Chancengleichheit ein Kern der Partnerschaft"

DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch sagt: "Unsere Nationalspielerinnen gehen nicht nur auf dem Platz als Vorbilder voran. Auch abseits des Rasens ist es ihnen wichtig, auf gesellschaftsrelevante Themen aufmerksam zu machen und wie jetzt im Rahmen des Länderspiels in Aachen gemeinsame Zeichen zu setzen. Der Einsatz für Chancengleichheit ist auch ein Kern unserer Partnerschaft mit Vorwerk."

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, erklärt: "Beim Thema Gender-Gerechtigkeit ist Vorwerk ein Vorbild - und wir freuen uns, dass wir diesem wichtigen Thema gemeinsam mit Vorwerk und unserer Frauen-Nationalmannschaft Raum und Sichtbarkeit geben können. Im DFB identifizieren wir uns sehr mit dieser Initiative, denn equal play ist in unseren DFB-Mannschaften gelebter Alltag. Wir sind froh, mit Vorwerk auch in dieser Hinsicht einen starken Partner an unserer Seite zu wissen."

"Für Teamgeist auf und neben dem Spielfeld stark machen"

Vorwerk stellt für das Island-Spiel die aufmerksamkeitsstarke Logofläche auf den Hymnenjacken und Aufwärmtrikots der Frauen-Nationalmannschaft zur Verfügung und präsentiert das Thema mit einem aussagekräftigen Kampagnen-Keyvisual. "Wir freuen uns auf das anstehende Spiel", sagt Dr. Thomas Stoffmehl, Sprecher des Vorstands der Vorwerk Gruppe. "Gemeinsam wollen wir uns für Teamgeist auf und neben dem Spielfeld stark machen und einen Beitrag dazu leisten, Frauen mehr Raum für ihre persönliche Weiterentwicklung zu geben."

Dr. Bettina Graf, Leiterin des Kundenmarketings bei Vorwerk Deutschland, erklärt: "Viele Frauen wünschen sich Siege auf dem Platz und Unentschieden zuhause. Wir glauben, dass es dieses Thema mehr als verdient hat, langfristig Aufmerksamkeit zu bekommen, und freuen uns, dass wir mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft den idealen Partner dafür gefunden haben."

Das ist Vorwerk: Vorwerk ist seit 2023 Partner der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Als Direktvertriebsunternehmen bietet das Wuppertaler Familienunternehmen seinen Beraterinnen und Beratern weltweit leistungsgerechte Vergütung, unabhängig vom Geschlecht, bei freier Zeiteinteilung und attraktiven Karrierechancen. Vorwerk setzt sich für flexible Arbeits- und Arbeitszeitmodelle sowie vielfältige Angebote zur Familien- und Gesundheitsförderung ein. 2024 wurde Europas Nummer eins im Direktvertrieb erneut als "Top Employer" ausgezeichnet.

[dfb]