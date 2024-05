DFB-Frauen: Länderspielpremiere in Hannover

Der Spielort für den letzten Auftritt der deutschen Frauen-Nationalmannschaft vor den Olympischen Spielen steht fest: Das DFB-Team wird ihr letztes Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2025 gegen Österreich am 16. Juli in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover austragen.

Fans, die live vor Ort dabei sein werden, werden nicht nur das erste Frauen-Länderspiel in Hannover erleben, sondern auch das letzte Spiel vor heimischer Kulisse, bevor das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch zum Olympischen Fußballturnier nach Frankreich reist.

Der übertragende TV-Sender, die Anstoßzeit sowie der Ticket-Vorverkaufsstart werden noch über die DFB-Kanäle bekanntgegeben.