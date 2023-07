Deutschland trifft in Philadelphia auf Gold-Cup-Sieger Mexiko

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Oktober während ihrer zehntägigen Reise in die USA auf einen weiteren WM-Gastgeber. Nach dem Auftakt gegen die USA am 14. Oktober (ab 15 Uhr Ortszeit/21 Uhr MEZ, live bei RTL) in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut spielt das Team von Bundestrainer Hansi Flick am 17. Oktober (ab 20 Uhr Ortszeit/2 Uhr MEZ) in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko. 2026 richten die USA, Mexiko und Kanada gemeinsam die Weltmeisterschaft aus. Das mehr als 65.000 Fans fassende Lincoln Financial Field in Philadelphia ist eines der 16 Stadien der kommenden WM.

Insgesamt zwölfmal trafen die Nationalmannschaften von Deutschland und Mexiko bislang aufeinander. Fünf deutschen Siegen stehen fünf Unentschieden und zwei Niederlagen gegenüber. Das jüngste Aufeinandertreffen, das Auftaktspiel der Gruppe F bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, gewann Mexiko mit 1:0.

Heimspiel-Doppelpack vor USA-Reise

Vor der Reise in die USA absolviert die Nationalmannschaft auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland im September noch zwei Heimspiele. Das Spiel gegen den viermaligen Asienmeister Japan, zuletzt Auftaktgegner Deutschlands bei der WM 2022 in Katar, findet am 9. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in der Volkswagen Arena in Wolfsburg statt. Die Partie gegen den zweimaligen Welt- und zweimaligen Europameister Frankreich steigt am 12. September (ab 21 Uhr) in Dortmund, einem der zehn Spielorte der UEFA EURO 2024 in Deutschland.

Der Ticketverkauf für beide Heimspiele startet am Dienstag, 25. Juli, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft haben bereits ab dem 20. Juli (ab 10 Uhr) die Möglichkeit, für beide Spiele 15-Euro-Tickets im Fanblock sowie Karten in anderen Kategorien zu erwerben.

[al]