Call mit dem Kanzler

Friedrich Merz hat der deutschen Nationalmannschaft viel Erfolg auf der Jagd nach dem fünften Stern gewünscht. Der Bundeskanzler übermittelte seine besten Wünsche ins WM-Quartier nach Winston-Salem per Videotelefonat. "Hallo, hier ist Friedrich Merz", meldete sich der 70-Jährige bei DFB-Kapitän Joshua Kimmich sowie dessen Kollegen Kai Havertz und Jonathan Tah aus dem Spielerrat. Im Verlauf des Gesprächs stieß auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hinzu. "Sieht gut aus", kommentierte Merz die Lage, während Kimmich versicherte: "Die Stimmung passt, um Spiele zu gewinnen."

Merz bekräftigte: "Ganz Deutschland hält euch die Daumen! Hier fiebern alle mit!" Nachdem sich die Nationalspieler für die Unterstützung aus der Heimat bedankt haben ("brauchen wir!"), verabschiedete sich Merz mit den Worten: "Viele Grüße, toi, toi, toi! Ich würde mal sagen, Herr Nagelsmann, wir telefonieren mal zwischendurch, wie der Stand der Dinge ist, wenn die ersten Spiele gelaufen sind."