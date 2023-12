Christian Wück: "Die Jungs machen sich heute unsterblich"

Die deutschen U 17-Junioren haben sich durch einen Sieg im Endspiel der Weltmeisterschaft in Indonesien zum ersten Mal überhaupt den WM-Titel gesichert. Nach Elfmeterschießen gewann die Mannschaft von Trainer Christian Wück 4:3 (2:2, 1:0) gegen Frankreich und ist damit gleichzeitig Welt- und Europameister. Christian Wück und Kapitän Noah Darvich zeigten sich nach dem Finale euphorisch. DFB.de hat die Stimmen gesammelt.

Christian Wück: Wir sind Weltmeister und Europameister. Ich habe den Jungs gesagt, sie machen sich heute unsterblich. Ich bin so dankbar, diesen Jahrgang zu betreuen. Mir fehlen die Worte, es ist ein unglaubliches Glücksgefühl. Wenn einer den Charakter der Mannschaft kennengelernt hat, dann heute in diesem Spiel: Mit solchen Widerständen zu kämpfen, nach allen Rückschlägen zurückgekommen und sich immer wieder reinzukämpfen, sei es im Spiel oder im Elfmeterschießen - das ist unglaublich.

Noah Darvich: Es war purer Kampf. Als Team haben wir es perfekt gemacht. Eine Rote Karte in so einem Spiel zu sehen ist eklig. Was Konstantin dann im Elfmeterschießen zeigt, ist einfach unglaublich. Wir werden heute viel feiern!

Eric da Silva Moreira: Es ist unbeschreiblich, es war ein langer Weg. Erst Europameister und jetzt Weltmeister geworden. Es ist unbeschreiblich: Unterzahl, Ausgleich, wir gewinnen trotzdem. Dieses Team ist unfassbar, ich bin unendlich stolz ein Teil der Mannschaft zu sein. Drei Jahre Arbeit haben sich gelohnt. Die Reise mit dem Trainerteam und den Jungs geht jetzt in der Konstellation zu Ende und ich freue mich das wir es so beenden konnten.

Almugera Kabar: Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, ich bin total stolz auf die Mannschaft. Wir haben so viel zusammen erlebt, sind durch dick und dünn gegangen. Unbeschreiblich, das war der beste Moment in meinr Fußballerkarriere. Ich bin zum Elfmeterpunkt gegangen und wusste sofort, ich werde den reinmachen für die Mannschaft.

Paris Brunner: Ich bin sprachlos, ich habe noch nie so eine geile Mannschaft gesehen. Wir halten zusammen, egal was passiert. Wir sind die beste Mannschaft der Welt, da hält uns auch eine rote Karte nicht auf, weil wir einfach ein Team sind. Großen Respekt an die Jungs und an das Trainerteam die uns bestmöglich vorbereitet haben. Ich muss erstmal ein paar Tage darüber schlafen bis ich realisiere, dass wir Weltmeister sind.

Joti Chatzialexiou (Sportlicher Leiter Nationalmannschaften): Es war einfach wundervoll, die Jungs haben deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Sie haben im Kollektiv so gut funktioniert, es war eine riesige Mannschaftsleistung. Die Mannschaft hat gezeigt was entstehen kann, wenn man zusammen wächst. Ich bin einfach überglücklich und freue mich sehr für die Jungs und das Trainerteam. Es berührt mich und es ist sehr emotional.

Ilkay Gündogan (Kapitän der deutschen Nationalmannschaft): Riesiges Kompliment an die Jungs, super gekämpft und jetzt U17 Weltmeister!! Viel Spaß beim Feiern und Grüße nach Indonesien.

Bastian Schweinsteiger (Weltmeister von 2014): Jawoll, da ist das Ding. Letzten Schritt gegangen. Wahnsinns-Finale! Glückwunsch!

Thomas Müller (Deutscher Nationalspieler): Sensationelle Leistung, Jungs! Gratulation zum WM-Sieg! Viel Spaß beim Feiern!

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor): Es war ein Krimi! Eine überragende Leistung unserer Jungs, sie haben unglaublich gefightet. Glückwunsch an Christian Wück, sie sind absolut verdient Weltmeister geworden. Sie haben einen guten Mix zwischen fußballerischer Qualität, Intelligenz, Taktik, aber auch Kampfgeist. Wunderbar! Die Jungs haben großes Talent, wenn sie so weiterarbeiten und sich verbessern, wenn sie fit bleiben und gut beraten werden, können sie auch A-Nationalspieler werden, dann haben viele eine ganz große Karriere vor sich.

Phillip Lahm (Turnierdirektor UEFA EURO 2024): Ich habe das Spiel gerade noch im Hotel verfolgt. Unglaublich. Sie sind sehr gut mit Rückschlägen umgegangen. Es haben viele Leute mitgefiebert, auch in meinem Freundeskreis. Da sieht man, wenn man als Einheit auftritt, sind große Erfolge möglich.

[dfb]