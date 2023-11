"Player of the Match" Herrmann: "Schöner Bonus, gibt Extraschub für nächste Aufgabe"

Charles Herrmann: "Wir glauben in jeder Sekunde an uns und geben nie auf"

Charles Herrmann: "Auf und neben dem Platz wie eine Familie"

Mit einem 3:2-Sieg im WM-Achtelfinale ist die deutsche U 17-Nationalmannschaft in die Runde der besten acht Teams der Welt eingezogen. Maßgeblichen Anteil daran hatte Charles Herrmann. Der Dortmunder Offensivspieler avancierte mit einem Treffer und einem Assist erneut zum "Player oft he Match". Im DFB.de-Interview spricht Herrmann über das Achtelfinale des Turniers in Indonesien, die Fußballtradition in seiner Familie und blickt auf den kommenden Gegner Spanien.

DFB.de: Herzlichen Glückwunsch zum Sieg im Achtelfinale gegen die USA. Wie war das Spiel aus Deiner Sicht?

Charles Herrmann: Es war kein einfaches Spiel für uns. In der ersten Halbzeit haben wir gut dagegengehalten und unsere wenigen Chancen, die wir hatten, genutzt. Nach der Halbzeitpause war es schwerer für uns. Aber wir haben bis zum Schlusspfiff gekämpft, alles reingehauen und waren froh über den Sieg.

DFB.de: Welche Gedanken hattest Du vor Deinem sensationellen Freistoßtor im Kopf?

Herrmann: Eigentlich gar nicht viele. (lacht) Ich wusste, dass ich die Qualität habe, den Freistoß im Tor unterzubringen. Das ist mir dann auch gelungen. Vor dem Spiel hat mir das Trainerteam Vertrauen für diese Situationen geschenkt und ich denke, ich habe dieses auch zurückgezahlt.

DFB.de: Du wurdest zum zweiten Mal zum Player of the Match gekürt. Gibt diese Auszeichnung einen extra Motivationsschub für das nächste Spiel?

Herrmann: Absolut. Ich will meinem Team immer helfen und dazu beitragen, dass wir die Spiele gewinnen. Wenn man nach dem Spiel die Nachricht bekommt, dass man der beste Spieler auf dem Feld war, ist das ein schöner Bonus und gibt einen Extraschub für die nächste Aufgabe.

DFB.de: Ihr habt bislang jedes Spiel bei der WM gewonnen. Was ist der Schlüssel zum Erfolg?

Herrmann: Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist sehr groß. Nicht nur auf dem Platz, auch daneben sind wir wie eine Familie und unterstützen uns in jeder Situation. Wir glauben in jeder Sekunde an uns und geben nie auf. Das kann uns bis ins Finale und zum Titel tragen.

DFB.de: Euer erstes Ziel Viertelfinale habt Ihr mit dem Sieg gegen die USA erreicht. Worauf kommt es in dieser Phase jetzt besonders an?

Herrmann: Dass wir weiter den Zusammenhalt in der Mannschaft haben und immer an unsere Qualitäten glauben. Wenn wir unsere Mentalität und unser Können auf den Platz bringen, und dazu noch unsere Chancen nutzen, können wir im Turnier noch weit kommen.

DFB.de: Deine Familie hat offensichtlich eine starke Fußballtradition. Wie beeinflussen Dein Vater und Dein Bruder Deine Karriere?

Herrmann: Ich gucke oft zu ihnen hoch und kann mir sicher auch noch einiges von beiden abschauen. Sie geben mir viel Rat und helfen mir, da sie die Situation, in der ich gerade bin, kennen. Es ist schön, eine fußballerisch talentierte Familie zu haben. (lacht)

DFB.de: Im Viertelfinale wartet mit Spanien ein Team, das Ihr bereits aus der EM-Qualifikation kennt. Worauf stellt Ihr Euch bei diesem Spiel ein?

Herrmann: Mit Spanien erwarten wir eine spielstarke Mannschaft, die mit dem Ball sehr gut ist. Aber ich glaube, dass unsere Qualitäten im Team auch sehr hervorragend sind. Es wird ein besonderes Spiel und wir haben Bock auf die Partie. Am Ende wollen wir als Sieger den Platz verlassen und ins Halbfinale einziehen.

