Carl Zeiss Jena empfängt Leverkusen, FC Bayern zu Gast bei Ulm

Carl Zeiss Jena hat für den Auftakt der neuen Saison im DFB-Pokal das große Los gezogen. Der Regionalligist empfängt den Doublesieger Bayer 04 Leverkusen. Das ergab die Auslosung der 1. DFB-Pokalrunde am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Als Losfee agierte der ehemalige Nationalspieler Nils Petersen, Ziehungsleiter war DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Der SSV Ulm 1846 Fußball kommt aus dem Feiern nicht mehr raus. Nachdem als Aufsteiger in der letzten Saison durch die 3. Liga marschierte und sich den Aufstieg sicherte, treffen die "Spatzen" in der Auftaktrunde auf den Rekordsieger des DFB-Pokals FC Bayern München. Der SC Preußen Münster, ebenfalls Zweitliga-Aufsteiger, trifft auf den Vizemeister VfB Stuttgart. "Der VfB Stuttgart spielt Champions League. Das ist ein tolles Los", freut sich Münster-Sportchef Ole Kittner in der ARD über das Los.

Drei Oberligisten mit attraktiven Gegnern

Auch die drei verbliebenen Oberligisten haben attraktivge Gegner zugelost bekommen. Der VfV 06 Hildesheim empfängt die SV Elversberg, der TSV Schott Mainz die SpVgg Greuther Fürth. Das Duell mit dem größten Ligaunterschied findet in Koblenz statt: der Bundesligist VfL Wolfsburg muss sich beim TuS Koblenz beweisen.

Der diesjährige Pokalfinalist 1. FC Kaiserslautern bekommt es mit dem FC Ingolstadt zu tun. Der Pokalschreck 1. FC Saarbrücken begrüßt im Ludwigspark den 1. FC Nürnberg. RB Leipzig trifft auf Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund muss seiner Favoritenrolle gegen den Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck gerecht werden. "Ich bin sprachlos" sagte Lübecks Clubvorstand Thomas Laudi in der ARD. "Das ist die Krönung einer erfolgreichen Saison."

Die Paarungen der ersten Runde werden vom 16. bis 19. August ausgetragen, eine Woche vor dem Start in die Bundesliga-Saison. Ausgenommen davon sind die Partien der Supercupteilnehmer Leverkusen und Stuttgart. Das Finale im Berliner Olympiastadion wird am 24. Mai 2025 ausgetragen.

Die 1. DFB-Pokalrunde im Überblick

2. Bundesliga - Bundesliga

SSV Ulm 1846 Fußball - FC Bayern München

SSV Jahn Regensburg - VfL Bochum

SC Preußen Münster - VfB Stuttgart

Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt

3. Liga - Bundesliga

Alemannia Aachen - Holstein Kiel

Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach

Energie Cottbus - SV Werder Bremen

Rot-Weiss Essen - RB Leipzig

SV Wehen Wiesbaden - 1. FSV Mainz 05

VfL Osnabrück - SC Freiburg

Regionalliga - Bundesliga

FC Viktoria 1889 Berlin - FC Augsburg

Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim

Phönix Lübeck - Borussia Dortmund

FC 08 Villingen - 1. FC Heidenheim

Carl Zeiss Jena - Bayer 04 Leverkusen

Hallescher FC - FC St. Pauli

Greifswalder FC - 1. FC Union Berlin

Oberliga - Bundesliga

TuS Koblenz - VfL Wolfsburg

3. Liga -2. Bundesliga

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf

Arminia Bielefeld - Hannover 96

SV Sandhausen - 1. FC Köln

FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern

1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg

FC Hansa Rostock - Hertha BSC

Regionalliga - 2. Bundesliga

Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg

Teutonia 05 Ottensen - SV Darmstadt

Bremer SV - SC Paderborn

SV Meppen - Hamburger SV

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC

VfR Aalen - FC Schalke 04

Oberliga - 2. Bundesliga

VfV 06 Hildesheim - SV Elversberg

TSV Schott Mainz - SpVgg Greuther Fürth

