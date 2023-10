BVB II holt sich Zuschauerrekord zurück

Die 3. Liga ist um eine weitere Bestmarke reicher. Die 17.093 Zuschauer*innen beim Revierderby zwischen der U 23 von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen (1:2) bedeuteten die bislang größte Kulisse bei einem Heimspiel der Nachwuchsmannschaft eines Profiklubs in der dritthöchsten Spielklasse.

Damit übertrafen die Dortmunder den erst in diesem März beim 1:3 gegen Dynamo Dresden (13.550 Besucher*innen) selbst aufgestellten Bestwert. Wie haben die anderen U 23-Teams abgeschnitten? DFB.de stellt die Rekordzahlen vor.

Dass die Bestmarke schon nach so kurzer Zeit übertroffen werden konnte, lag nicht zuletzt auch an den fast 10.000 Gästefans, die die rund 40 Kilometer lange Strecke von Essen in den Signal Iduna Park nach Dortmund auf sich genommen hatten. Das Stadion der Profis stand unter anderem auch deshalb zur Verfügung, weil die Bundesliga wegen der Länderspielpause aussetzte. Normalerweise trägt die Dortmunder U 23 ihre Heimspiele im unmittelbar benachbarten Stadion Rote Erde aus. Die RWE-Anhänger sorgten für Heimspielatmosphäre und hatten so auch ihren Anteil am wichtigen Auswärtssieg.

Erst am 4. Spieltag der vergangenen Saison 2022/2023 hatten die Dortmunder U 23 und Rot-Weiss Essen schon einmal für die bis dahin größte Kulisse bei einem Heimspiel einer zweiten Mannschaft gesorgt. Die 11.079 Fans beim 1:0 des BVB-Nachwuchses bedeuten heute immerhin noch den dritthöchsten Wert, so dass die Dortmunder in diesem Ranking aktuell die ersten drei Plätze belegen.

Corona-Pandemie verhindert Rekord beim Münchner Derby

Von den übrigen fünf U 23-Teams, die schon einmal in der 3. Liga am Start waren, kommt keines auf eine fünfstellige Marke. Mit etwas Abstand folgt der Nachwuchs des SC Freiburg. In der Premierensaison der Breisgauer (2021/2022) waren am 31. Spieltag 9.000 Zuschauer*innen gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:0) im Dreisamstadion zu Gast.

Unter normalen Umständen hätte die U 23 des FC Bayern München nicht nur diesen, sondern auch ihren eigenen Bestwert von 7.000 Fans (gegen Dynamo Dresden in der Spielzeit 2008/2009) in der Saison 2019/2020 deutlich übertroffen. Die Corona-Pandemie sorgte allerdings dafür, dass das Stadtduell mit dem TSV 1860 München ohne Zuschauer*innen ausgetragen werden musste. Ohne Einschränkungen hatten 15.000 Anhänger*innen das Hinspiel im Grünwalder Stadion verfolgt. Da hatten allerdings die "Löwen" Heimrecht.

Werders U 23 an größter 3. Liga-Kulisse aller Zeiten beteiligt

Ein Derby sorgte bei der U 23 des VfB Stuttgart für die größte Kulisse. Am 11. August 2012 sahen 6.125 Fans das 1:4 des Bundesliga-Nachwuchses gegen die Stuttgarter Kickers. Keine Überraschung: Auch auf den nächsten drei Plätzen im VfB-Ranking landen Stadtduelle mit den Kickers. Derzeit sind beide Klubs Ligakonkurrenten in der Regionalliga Südwest - und treffen am kommenden Samstag (ab 14 Uhr) erstmals wieder aufeinander. Obwohl der VfB Heimrecht hat, wird - genau wie zu gemeinsamen Drittligazeiten - im GAZI-Stadion auf der Waldau gespielt, der etatmäßigen Heimat der Kickers.

Die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen stellt zwar mit den 3.400 Zuschauer*innen am 20. Spieltag der Saison 2015/2016 gegen den FC Hansa Rostock (1:1) den kleinsten Zuschauerrekord aller U 23-Teams. Einen Platz in den Rekordbüchern haben die Norddeutschen dennoch sicher - zumindest unter Berücksichtigung der Auswärtsspiele.

Die 50.095 Zuschauer*innen am 38. Spieltag der Saison 2008/2009 bei Fortuna Düsseldorf sind die bis heute größte Drittligakulisse aller Zeiten. Durch das 1:0 machten die Hausherren damals den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt. Bemerkenswert: Mit der U 23 von Borussia Dortmund (48.416 Fans beim 1. FC Kaiserslautern) ist eine zweite Mannschaft auch am bislang zweithöchsten Fanaufkommen beteiligt.

