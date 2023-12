Buttgereit wird Botschafter der EUROPEADA 2024

Mads Buttgereit, Co-Trainer Standards der deutschen Nationalmannschaft, wird Botschafter der EUROPEADA 2024, der Fußball-Europameisterschaft für autochthone und nationale Minderheiten, die im EM-Jahr 2024 im deutsch-dänischen Grenzgebiet stattfindet. Buttgereit, der in Dänemark geboren wurde und in Flensburg lebt, wird an der Auslosung an diesem Sonntag in Haderslev in Dänemark teilnehmen. Die Lose werden im Stadion von SønderjyskE gezogen.

"Ich freue mich sehr darüber, Botschafter für die EUROPEADA zu sein. Es ist mir eine Ehre und als die Anfrage kam, musste nicht lange überlegen, sondern habe sofort zugesagt", sagt Buttgereit, der als aktiver Spieler u. a. für IF Stjernen Flensborg im Tor stand. Seine ehemalige Heimspielstätte, das Engelsby-Centret in Flensburg, ist einer der Spielorte der EUROPEADA.

"Natürlich ist 2024 alles auf die Europameisterschaft in Deutschland ausgerichtet und da die EUROPEADA parallel stattfindet, werde ich leider nicht vor Ort sein können. Ich möchte jedoch gerne im Vorwege meinen Beitrag dazu leisten, das Event bekannt zu machen und wünsche den Organisatoren sowie allen teilnehmenden Teams jetzt schon ein unvergessliches Erlebnis", sagt Buttgereit, der selbst einst einen Einsatz für die Auswahl- Mannschaft der dänischen Minderheit absolvierte.

Neun Frauen- und 27 Männerteams am Start

Die dänische Minderheit gehört neben der deutschen Minderheit in Dänemark und den Friesen sowie den Sinti und Roma in Schleswig-Holstein zu den lokalen Ausrichtern des Turniers. Federführend für die Durchführung ist die FUEN (Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten), die Dachorganisation der Minderheiten.

Die EUROPEADA findet vom 28. Juni bis zum 7. Juli 2024 unter dem Motto "between the seas" in der deutsch-dänischen Grenzregion statt. Neun Frauen- und 27 Männerteams spielen dann – parallel zur UEFA EURO 2024 in Deutschland – um den Titel, und das an insgesamt 13 Spielorten in Dänemark und Deutschland, unter anderem in Flensburg/Flensborg, Sønderborg/Sonderburg, Tönning/Tønning und Eckernförde/Egernførde.

Die FUEN ist Trägerin des Turniers und organisiert die EUROPEADA gemeinsam mit den lokalen Veranstaltern. Bislang wurde die Fußballeuropameisterschaft der Minderheiten in Graubünden, Schweiz (2008), in der Lausitz, Deutschland (2012), in Südtirol, Italien (2016), sowie in Kärnten/Koroška, Österreich (2022), ausgetragen. Sie findet alle vier Jahre statt, in der Regel im selben Jahr wie die UEFA EURO.

Weitere Informationen rund um die EUROPEADA gibt es auf www.europeada.eu.

[al]