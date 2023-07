Brych und Derlin "Schiedsrichter und Schiedsrichterin des Jahres"

Die DFB-Schiris des Jahres stehen fest. Dr. Felix Brych ist der "DFB-Schiedsrichter des Jahres 2023", Mirka Derlin die "DFB-Schiedsrichterin des Jahres 2023". Im Jahr der Schiris wurden die beiden Unparteiischen im Rahmen der Saisonvorbereitung ausgezeichnet. Brych erhielt die Trophäe in Herzogenaurach im adidas-Homeground. Derlin durfte sich auf dem DFB-Campus in Frankfurt über ihre erste Auszeichnung als DFB-Schiedsrichterin des Jahres freuen. "Das Örtliche" unterstützt die Ehrung als offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter*innen.

Brych ist seit 1999 DFB-Schiedsrichter und hat in seiner Karriere bisher 336 Bundesligaspiele geleitet. Darüber hinaus ist der Münchner mit den meisten Ansetzungen (85) alleiniger Rekordhalter in der Champions League, kam bei EM- und WM-Endrunden sowie bei mehreren nationalen und internationalen Endspielen zum Einsatz und wurde 2016/2017 Weltschiedsrichter des Jahres. Nach 2012, 2014, 2015, 2017 und 2020 ist Felix Brych nun bereits zum sechsten Mal als bester Referee in Deutschland geehrt worden.

Brych: "Das ist mein sechster und schönster Titel"

Felix Brych sagt: "Das ist mein sechster und schönster Titel als Schiedsrichter des Jahres, der mir am meisten bedeutet. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich noch Teil der Bundesliga-Schiedsrichter sein darf. Diese besondere Wertschätzung möchte ich in der neuen Saison mit meiner Leistung bestätigen."

Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, sagt: "Es ist überragend vorbildlich, mit welcher Gewissenhaftigkeit und Disziplin Felix, auch noch nach seiner langen und sehr erfolgreichen Karriere als internationaler Schiedsrichter, seine Spielleitungen im nationalen Bereich angeht. Er leitete die Begegnungen in der abgelaufenen Saison durchweg anerkannt professionell und auf absolutem Topniveau."

Derlin: "Ich bin superstolz"

Mirka Derlin wurde 2006 DFB-Schiedsrichterin und leitete 94 Spiele in der Frauen-Bundesliga und 75 in der 2. Frauen-Bundesliga. Der Höhepunkt ihrer Laufbahn war für die heute 38-Jährige aus Bad Schwartau das DFB-Pokalfinale der Frauen 2021 in Köln, das sie als verantwortliche Spielleiterin souverän bestritt. Derlin beendete ihre aktive Karriere nach der Saison 2022/2023, ist allerdings noch Mitglied des Fachkompetenzteams der DFB-Schiedsrichterinnen. Verabschiedet wurde sie im Rahmen des Sommer-Trainingslagers der Bundesliga-Schiedsrichterinnen am vergangenen Wochenende - und gleichzeitig zur Schiedsrichterin des Jahres gekürt. Eine gelungene Überraschung.

Mirka Derlin sagt: "Nach meiner emotionalen Verabschiedung als aktive Schiedsrichterin auch noch als Schiedsrichterin des Jahres 2023 ausgezeichnet zu werden, hat mich völlig sprachlos gemacht. Und das passiert mir nicht allzu oft. Ich war einfach nur überwältigt und bin superstolz. Die Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. Einen schöneren Abschluss nach meinen 16 Jahren als Schiedsrichterin beim DFB hätte ich mir nicht wünschen können. Ich danke allen, die mich auf diesem Weg unterstützt haben."

"Zwei herausragenden Unparteiischen zum Titel gratulieren"

Christine Baitinger, Sportliche Leiterin der DFB-Schiedsrichterinnen, ergänzt: "Mirka ist auf und neben dem Platz ein großes Vorbild für alle Schiedsrichter*innen. Mit souveränen Spielleitungen zählte sie über Jahre hinweg zu unserer Spitze und war mit ihrer offenen Art auch bei den Vereinen sehr beliebt. Aber auch außerhalb ihrer eigenen aktiven Tätigkeit ist Mirka sehr wertvoll für das Schiedsrichterwesen. Die Aus- und Fortbildung junger Schiedsrichter*innen liegen ihr sehr am Herzen. Durch die Beendigung ihrer aktiven Laufbahn werden wir Mirka auf dem Spielfeld sehr vermissen, wir freuen uns aber, dass sie uns im Kompetenzteam unterstützen und ihre große Erfahrung auch weitergeben wird. Genau das zeichnet sie aus."

Dirk Schulte, Geschäftsführer Das Örtliche Service- und Marketing GmbH, sagt: "Es ist großartig, dass wir in diesem Jahr mit Mirka Derlin und Dr. Felix Brych zwei so herausragenden Unparteiischen zum Titel Schiedsrichterin und Schiedsrichter des Jahres gratulieren dürfen. Ganz besonders freuen wir uns für Mirka Derlin, die sich mit der abgelaufenen Saison aus der Bundesliga zurückgezogen hat, für diesen krönenden Abschluss ihrer Karriere. Und wir ziehen unseren Hut vor der erneuten Topleistung von Felix Brych, der diese Ehrung nun zum sechsten Mal erhält. Damit gehört er zu den absoluten Ausnahmetalenten seiner Zunft."

