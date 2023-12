Blask Vorsitzender der KG-Geschäftsführung

Dr. Holger Blask wird ab sofort Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH und Co. KG. Sein Vertrag wurde bis 2027 verlängert. Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden berufen. Das haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co KG am heutigen Freitag einstimmig beschlossen und eine entsprechende Neufassung der Geschäftsordnung der Geschäftsführung verabschiedet.

Diese sieht unter anderem vor, dass Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung über einen zentralen Ansprechpartner in der Person eines Vorsitzenden der Geschäftsführung verfügen. Die neue Geschäftsordnung stattet den Vorsitzenden hierzu mit besonderen Informationsrechten gegenüber den anderen Geschäftsführern aus. Zudem macht sie ihn für die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Finanzen verantwortlich. Bei Beschlussfassungen der Geschäftsführung zählt die Stimme des Vorsitzenden bei Stimmengleichheit doppelt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden obliegen seinem Stellvertreter die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden.

Holger Blask sagt: "Ich freue mich über das mir von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat entgegengebrachte Vertrauen und auf die weitere Zusammenarbeit. Es liegen einige große Herausforderungen, aber auch tolle Aufgaben wie die EURO 2024 und die weitere Entwicklung des Frauenfußballs vor uns. Gemeinsam mit meinen Geschäftsführungskollegen werden wir diese mutig angehen und den DFB zukunftsfähig und wirtschaftlich stabil aufstellen, um die verbindende Kraft und Begeisterung des Fußballs zu entfalten."

"Passt fachlich und menschlich hervorragend in unser Team"

Bernd Neuendorf, DFB-Präsident und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, sagt: "Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Holger Blask fortsetzen werden. Nach seinem Amtsantritt hat er erfolgreich neue Vermarktungsstrukturen und -strategien umgesetzt. Der DFB hat nicht zuletzt deshalb sowohl bei der Vermarktung der Medienrechte im DFB-Pokal, der 3. Liga und Google Pixel Frauen-Bundesliga Rekordergebnisse erzielt. Darüber hinaus konnten unter seiner Führung namhafte Sponsoren hinzugewonnen werden. Holger Blask passt fachlich und menschlich hervorragend in unser Team. Daher ist es nur folgerichtig, dass sich der Aufsichtsrat entschlossen hat, ihn mit dem Vorsitz der Geschäftsführung zu betrauen. Gleichzeitig stärken wir unseren Sportbereich, indem wir Andreas Rettig zu seinem Stellvertreter ernennen."

Alexander Wehrle, Aufsichtsratsvorsitzender der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Holger Blask ist ein zentraler Leistungsträger des DFB. Der Erfolg seiner Arbeit ist für die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Verbandes elementar. Er ist ein herausragender Vermarkter, eine große Persönlichkeit und ein Gesicht des DFB."

Dr. Holger Blask ist seit August 2020 als Geschäftsführer verantwortlich für Marketing Vertrieb Event & Operations und seit 1. Januar 2022 Sprecher der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG. Zuvor war er 14 Jahre für die DFL GmbH in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als "Direktor Audiovisuelle Rechte" und Mitglied der Geschäftsleitung.

