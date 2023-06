Bahn wird nationale Partnerin der EM 2024

Die Deutsche Bahn (DB) ist als offizielle nationale Partnerin der UEFA EURO 2024 vorgestellt worden und wird den Fans und teilnehmenden Mannschaften ein einzigartiges Angebot für Fernreisen innerhalb Europas machen. Alle 24 Mannschaften und Ticketinhaber*innen aus 33 europäischen Ländern können während des Turniers vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 klimafreundlich und zu ermäßigten Preisen mit dem Zug zu den zehn Austragungsorten in Deutschland reisen.

Personen, die im Besitz einer Eintrittskarte für ein Endrundenspiel sind, können bei der Deutschen Bahn ermäßigte Fahrkarten erwerben, wenn sie die Hin- und Rückfahrt im Fernverkehr zurücklegen. Für Ticketinhaber*innen, die aus dem Ausland anreisen, wird ein ermäßigter InterRail-Pass für den Zeitraum der Endrunde angeboten. Dieser gilt für eine Hin- und Rückfahrt aus 32 europäischen Ländern nach Deutschland und umfasst zudem eine unbeschränkte Nutzung des DB-Fernverkehrs innerhalb Deutschlands.

Die Partnerschaft wurde im Berliner Hauptbahnhof gemeinsam vom DB-Vorstandsvorsitzenden Dr. Richard Lutz, Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing und Philipp Lahm, Turnierdirektor der UEFA EURO 2024, vor dem Hintergrund eines speziell im Branding des Turniers gehaltenen ICE-Zuges vorgestellt.

Lahm: "Europa ist in Bewegung und verbindet"

"Europa ist in Bewegung und verbindet", erklärte Philipp Lahm. "Die Partnerschaft mit der Deutschen Bahn unterstreicht den Anspruch, den wir als Gastgeber für eine nachhaltige UEFA EURO 2024 haben. Unter dem Motto 'United by football. Vereint im Herzen Europas.' wollen wir unvergessliche Begegnungen ermöglichen und eine Aufbruchstimmung für ein neues Wir-Gefühl, ein neues Miteinander für Europa und unsere Gesellschaft schaffen. Dazu tragen starke Unterstützer wie die Deutsche Bahn bei. Deswegen freuen wir uns darüber, dass die Bahn im Sommer 2024 sowohl Spieler als auch Millionen Fans aus dem In- und Ausland umweltfreundlich durch Deutschland zu den Spielorten transportiert und wir so bestmöglich Europas Zusammenhalt feiern können."

"Wir freuen uns gemeinsam mit den Fans und der UEFA auf eine einzigartige Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland", erklärte Richard Lutz. "Eisenbahn ist wie Fußball ein Mannschaftssport. Wir haben die einmalige Chance, die UEFA EURO 2024 zu einem begeisternden Ereignis ganz im Zeichen grüner Mobilität zu machen. Deshalb laden wir die teilnehmenden Nationalteams und alle Fans aus Deutschland und Europa herzlich ein, mit uns zu reisen. Gemeinsam wollen wir ein Team fürs Klima sein."

Volker Wissing sagte: "Das Erlebnis Europameisterschaft fängt für uns mit dem Weg zum Stadion an. Die Aufgabe ist enorm: Es muss sichergestellt sein, dass pro Spiel im Schnitt rund 56.000 Gäste und Fans die Stadien und Fanzonen sicher und einfach erreichen können – in den Austragungsstädten, bundesweit und grenzüberschreitend. Unser Mobilitätskonzept rückt die Schiene und den ÖPNV in den Mittelpunkt. Die nun geschlossene Partnerschaft zwischen der Deutschen Bahn und der UEFA ist hierfür ein starkes Signal. Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Fans von dem Angebot gebrauchen machen, klimaneutral zu reisen."

EM-Ticketverkauf startet am 3. Oktober

Der Ticketverkauf für die Endrunde beginnt am 3. Oktober 2023, ab Mitte Januar 2024 werden Fahrkarten für Bahnreisen während der Endrunde erhältlich sein. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass Zehntausende zusätzliche Reisende das Schienennetz nutzen, um die Spielorte zu erreichen. Dafür steht die moderne ICE-Flotte bereit, die in den kommenden Monaten auf über 400 Fahrzeuge erweitert wird. Die neuen Züge bieten bis zu 30 Prozent mehr Sitzplätze. Auch zusätzliche Tagesrand-Verbindungen und Verstärkerzüge für Hin- und Rückreisen zu beziehungsweise von Spielorten sind geplant. Unmittelbar nach der Auslosung der Gruppenphase werden für jede Begegnung weitere Zusatzleistungen für die Besucherinnen und Besucher der Endrunde geplant.

Auch die Tochtergesellschaften DB Regio und DB Station&Service bereiten sich intensiv auf das Turnier vor. So wird es unter anderem zu den Spielen umfangreiche Verstärkungsleistungen im Nahverkehr geben. An den Bahnhöfen der Austragungsorte Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart werden spezielle Willkommensschalter eingerichtet.

