Nach dem Sieg im Landespokal soll der Aufstieg her: Der FC Energie Cottbus

Anstoßzeiten, Übertragungen, Regeln: Infos zu den Aufstiegsspielen

Es geht um den letzten freien Platz in der 3. Liga für die Saison 2023/2024. Die Entscheidung fällt zwischen dem FC Energie Cottbus und der SpVgg Unterhaching. DFB.de fasst die wichtigsten Informationen zu den anstehenden Aufstiegsspielen zusammen.

Wann finden die Aufstiegsspiele statt?

Das Hinspiel in Cottbus steigt (heute (ab 20.30 Uhr). Das Rückspiel in Unterhaching folgt am Sonntag (ab 13 Uhr).

Wo werden die Spiele zu sehen sein?

MagentaSport überträgt beide Partien live. Im Free-TV zeigt der rbb das erste Spiel, zudem ist die Partie im Livestream bei sportschau.de und im BR zu sehen. Das Rückspiel überträgt der BR im 3. Programm live.

Was passiert nach Gleichstand in Hin- und Rückspiel?

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga folgen gemäß der DFB-Spielordnung ebenso wie die Relegation zur 2. Bundesliga und Bundesliga den Bestimmungen, die bei UEFA-Klubwettbewerben für K.o.-Spiele gelten. Wenn das Torverhältnis nach Hin- und Rückspiel ausgeglichen ist, geht es in die Verlängerung. Die Zahl der auswärts geschossenen Tore hat bei Gleichstand keine Bedeutung mehr. Erzielt in der Verlängerung keine Mannschaft mehr Tore als die andere, entscheidet das Elfmeterschießen.

Wie ist der Aufstieg in die 3. Liga grundsätzlich geregelt?

Die Regionalliga besteht aus fünf Staffeln, aus denen sich insgesamt vier Mannschaften für die 3. Liga qualifizieren. Die Meister der Regionalliga West und Südwest steigen direkt auf, in diesem Jahr sind dies der SC Preußen Münster (West) und SSV Ulm (Südwest). Die beiden übrigen Aufstiegsplätze verteilen sich auf die Regionalligen Nord, Nordost und Bayern. Diese Regelung gilt seit der Saison 2020/2021 und folgt dem mit breiter Mehrheit getroffenen Beschluss des DFB-Bundestages von 2019.

Ein Meister aus Nord, Nordost und Bayern steigt nach einem jährlich rotierenden System direkt auf. In der aktuellen Saison ist dies der Vertreter der Regionalliga Nord, VfB Lübeck. Über den vierten Aufstiegsplatz entscheiden die Playoff-Spiele zwischen den Meistern der Regionalliga Nordost (Cottbus) und Bayern (Unterhaching).

Alle Informationen und Hintergründe zur Aufstiegsregelung hier.

Was gilt nächste Saison?

In der kommenden Saison wird turnusgemäß wieder die Nordost-Staffel den dritten Direktaufsteiger neben West und Südwest stellen. Die Aufstiegsspiele im Sommer 2024 werden die Vertreter der Regionalligen Bayern und Nord bestreiten. Nach der Auslosung, die in der jüngsten Sitzung des DFB-Spielausschusses vorgenommen wurde, hat der bayerische Klub im Hinspiel Heimrecht.

[jb]