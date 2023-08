Almuth Schult bringt drittes Kind zur Welt

Almuth Schult hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Die 32 Jahre alte Nationaltorhüterin ist am 16. August Mutter eines gesunden Jungen geworden. Sie hatte im April 2020 bereits Zwillinge - einen Jungen und ein Mädchen - bekommen.

Die 66-malige Nationalspielerin hatte ihre zweite Schwangerschaft im Februar bekanntgegeben. Die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland hatte sie deshalb verpasst. "Ich möchte gern nach der Schwangerschaft und der Geburt meine Fußballkarriere fortsetzen", sagte sie im Februar dem NDR. "Aber natürlich müssen wir schauen, wie gut das mit den neuen Herausforderungen im Familienleben zusammenpasst."

Die Torhüterin war im Sommer 2022 nach neun Jahren beim VfL Wolfsburg in die USA zu Angel City FC in Los Angeles gewechselt, verließ den Klub im November wieder und wohnt seitdem mit ihrem Mann und den Kindern in einem kleinen Dorf im niedersächsischen Wendland. Mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft wurde Schult 2013 Europameisterin, 2016 Olympiasiegerin und im vergangenen Jahr EM-Zweite. Mit dem VfL Wolfsburg wurde sie 2014 Champions-League-Siegerin, holte sechsmal den Deutschen Meistertitel und wurde achtmal DFB-Pokalsiegerin.

[dfb]