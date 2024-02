Algarve Cup: U 17 besiegt auch Portugal

Die deutschen U 17-Junioren haben den Algarve Cup gewonnen. Die Mannschaft von Michael Prus holte mit einem klaren 3:0 (2:0) den zweiten Sieg im dritten Spiel und beendet das Turnier damit vor Spanien auf dem ersten Platz.

Die deutsche Auswahl kam erneut gut ins Spiel und zeigte wie bereits gegen die Niederlande insbesondere in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Nach 23 Minuten erzielte Kilian Sauck (Borussia Mönchengladbach) nach schönem Zuspiel von Francis Onyeka (Bayer Leverkusen) das 1:0 für Deutschland. Onyeka hatte sich auf der linken Seite im Eins-gegen-Eins durchgesetzt und den Ball anschließend in die Mitte abgelegt, Sauck traf anschließend aus rund 15 Metern sehenswert ins lange Eck.

Onyeka trifft vom Punkt zur 2:0-Halbzeitführung

Nur acht Minuten später sorgte diese Kombination für das 2:0. Diesmal leistete Sauck die Vorarbeit. Er drang in den Strafraum ein und wurde von einem portugiesischen Verteidiger gefoult. Onyeka setzte den fälligen Elfmeter mit einem platzierten Schuss in die linke untere Ecke ins Tor.

Auch am 3:0 (57.) hatte Sauck seinen Anteil. Der Mittelfeldspieler setzte Montrell Culbreath (Bayer Leverkusen) in Szene, der den Torhüter aus wenigen Metern überwand. Vorausgegangen war eine Balleroberung am eigenen Strafraum, nach der sich das deutsche Team ansehnlich nach vorne kombiniert hatte. Mit einer konzentrierten Abwehrarbeit verteidigte Deutschland bis zum Abpfiff den klaren Sieg.

[dfb]