Alfred Gislason lost Pokalhalbfinale aus

Die Halbfinalisten im DFB-Pokal werden heute und am Mittwoch ausgespielt. Wer in der Runde der letzten Vier auf wen trifft, wird am Ostersonntag, 9. April (ab 19 Uhr), in der ARD-Sportschau ermittelt. Losfee ist Alfred Gislason, der Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Botschafter Thomas Hitzlsperger, moderiert wird die Sendung von Alex Bommes.

Die DFB-Pokalhalbfinalpartien werden am 2. und 3. Mai ausgetragen, das große Finale im Berliner Olympiastadion findet am 3. Juni statt.