Akademie schließt Innovationspartnerschaft mit Neuropeak Pro

Die DFB-Akademie ist eine Partnerschaft mit Neuropeak PRO eingegangen, einem Vorreiter im Bereich Biofeedback-Technologien mit Schwerpunkt auf den Themen Atmung und Fokus. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit und Regeneration von Spieler*innen der Nationalmannschaften des DFB zu steigern.

Die Atmung - genauer: effiziente Atemtechnik und -kontrolle - nimmt im Spitzensport und damit auch im Fußball eine immer wichtiger werdende Rolle ein. Denn Atmung wirkt sich nicht nur auf die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern auch auf Stressbewältigung, Verletzungsprävention und Regeneration aus. Verbessern sich diese Faktoren, kann dies wiederum zu einer gesteigerten Leistung auf dem Platz führen.

Dabei soll der NTEL BELT von Neuropeak PRO - ein spezieller, durch eine App gesteuerter Brustgurt, der Atemtraining in spielerischer Art und Weise ermöglicht - Fußballer*innen helfen. Durch direktes Feedback zu Atemrhythmus, Herzratenvariabilität (HRV) und Herzschlag leitet die App intuitiv das darauf angepasste Atemtraining an. Das sogenannte Präzisionsatmen kann so zu einer verbesserten Herzratenvariabilität, Stressreaktion, Anpassungsfähigkeit, kognitiven Leistungsfähigkeit und zu verbessertem Schlaf führen.

"Ein neuer Schritt im Streben nach Spitzenleistung"

Mirko Dismer, Leiter Performance, Technologie & Innovation der DFB-Akademie, sagt: "Die Partnerschaft mit Neuropeak PRO markiert einen neuen Schritt für den DFB im Streben nach Spitzenleistung und ganzheitlicher Spieler*innenentwicklung. Mit dem NTEL BELT schaffen wir ein innovatives Angebot für unsere Spieler*innen zur Förderung der Gesundheit sowie Entspannungs- und Leistungsfähigkeit."

Rick Kuiper, CEO von Neuropeak PRO, erklärt: "Neuropeak PRO ist stolz auf die Partnerschaft mit der DFB-Akademie, dem Leuchtturm des deutschen Fußballs. Unser erklärtes Ziel ist es, durch Atmung und HRV-Training im Doppelpass mit unserem Produkt die Leistungsfähigkeit der Spieler, Trainer und Mitarbeiter auf sowie neben dem Spielfeld positiv zu beeinflussen."

Das in Amerika ansässige Unternehmen arbeitet bereits mit Profi- und Hochschulsportler*innen in den USA zusammen, die das Atemtraining gezielt nutzen, um unter Druck bessere Leistung abrufen und auf Stress effizienter reagieren zu können. Die Partnerschaft zwischen Neuropeak PRO und der DFB-Akademie schließt gemeinsame Produktweiterentwicklungen und Veranstaltungsformate rund um die Themen Atmung und Fokus ein. Darüber hinaus sind Angebote an Trainer*innen und Entscheidungsträger*innen geplant.

[dfb]