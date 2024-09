7:3 gegen Tschechien: U 18 feiert Kantersieg zum Abschluss

Die deutschen U 18-Junioren haben den Vaclav Jezek Cup in Tschechien mit einer makellosen Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen gewonnen. Zum Abschluss des Nationen-Turniers setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns in Lanzhot 7:3 (5:1) gegen die Auswahl des Gastgebers durch. Zuvor waren dem DFB-Nachwuchs Siege gegen die USA (1:0) und die Türkei (4:0) gelungen.

"Nach vorne war das ein super Spiel der Mannschaft, zwischendurch war das zum Zunge schnalzen. Wir waren vor dem Tor sehr kaltschnäuzig", sagte Christian Wörns. "Aber gerade was die defensive Seriösität angeht, müssen wir noch zulegen."

Husser schnürt Viererpack

Dennis Husser schnürte einen Viererpack und trug damit maßgeblich zum klaren Erfolg bei. Der Angreifer von Hannover 96 traf in der 12., 25., 28. und 69. Minute. Den besseren Start erwischten die Tschechen, die durch Daniel Svancara (5.) früh in Führung gingen. Nach dem Ausgleichstreffer von Francis Onyeka von Bayer Leverkusen (10.) gelang Husser ein lupenreiner Hattrick zum 4:1-Zwischenstand, den Tim Binder von Bayern München (45.+2) bis zur Pause weiter in die Höhe schraubte.

Nach dem Wechsel ging es toretechnisch hin und her: Naba Mensah von Bayer Leverkusen (56.) und erneut Husser erhöhten zweimal, Marek Naskos verkürzte doppelt (65. , 79.) per Foulelfmeter.