50.000 Euro Geldstrafe für Nagelsmann

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Julian Nagelsmann im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro belegt. Der Trainer des Bundesligisten FC Bayern München hat dem Urteil bereits zugestimmt, womit das Urteil rechtskräftig ist.

Der Coach hatte sich im Anschluss an das Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag im Kabinentrakt unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam um Tobias Welz (Wiesbaden) geäußert. Da er bislang sportgerichtlich noch nicht in Erscheinung getreten war, sich noch am selben Abend entschuldigte und auch in der Stellungnahme an den Kontrollausschuss Einsicht zeigte, sah das Gremium von der Beantragung eines Innenraumverbots ab.