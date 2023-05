3. Liga führt Vierten Offiziellen zur neuen Saison ein

Alle erforderlichen Beschlüsse sind gefasst: Die 3. Liga stärkt den Schiedsrichterbereich und führt den Vierten Offiziellen ein. Die Anpassung an das bewährte Vorgehen in Bundesliga, 2. Bundesliga und DFB-Pokal erfolgt gemäß Beschluss der zuständigen DFB-Gremien und in Abstimmung mit den Klubs der 3. Liga. Die neue Regelung greift mit Beginn der kommenden Saison 2023/2024. Der Vierte Offizielle wird ab diesem Zeitpunkt in allen Spielen der 3. Liga an der Seitenlinie zum Einsatz kommen.

"Die Einführung des Vierte Offiziellen bedeutet eine weitere Steigerung der Professionalität in der 3. Liga. Der Schritt ist folgerichtig, er trägt sowohl der Entwicklung der Liga als auch den hohen Anforderungen an die Schiedsrichter Rechnung", sagt Tom Eilers, Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga.

"Wir freuen uns sehr über die Entscheidung der Liga und der Klubs. Die Einführung des Vierte Offiziellen bedeutet für alle Beteiligten eine Win-win-Situation", unterstreicht Florian Meyer, Sportlicher Leiter 3. Liga der DFB Schiri GmbH. Die zusätzliche Person entlastet das Schiedsrichterteam in der Kommunikation mit Trainern und anderen Teamoffiziellen sowie Spielern in der Technischen Zone.

"Vorbeugende und beruhigende Begleitung am Spielfeldrand schaffen"

Meyer erklärt: "Ziel ist es, zusätzliche Möglichkeiten zur vorbeugenden und beruhigenden Begleitung am Spielfeldrand zu schaffen. Der oder die vierte Unparteiische soll einen deeskalierenden Austausch während des laufenden Spieles anstreben, sodass die Schiedsrichterassistenten die gesamte Konzentration auf ihre originären Aufgaben richten können. Wir sind überzeugt, dass der 4. Offizielle sich in der 3. Liga zügig etablieren und zu einem wertschätzenden Miteinander beitragen wird."

Als vollwertiges Teammitglied unterstützt der Vierte Offizielle das Schiedsrichtergespann bei Vorgängen und Vergehen auf dem Spielfeld. Zudem ist bei Verletzungsausfällen sichergestellt, dass die Partie mit drei offiziellen Unparteiischen fortgesetzt werden kann.

Die konkreten Pläne zur Einführung des Vierte Offiziellen wurden den Drittligisten bereits in der Winterpause der laufenden Saison präsentiert und anschließend in gemeinsamer Abstimmung vom Ausschuss 3. Liga, der Abteilung Spielbetrieb sowie der Schiri GmbH der DFB GmbH & Co. KG finalisiert. Die Entscheidung wird von den Klubs ausdrücklich unterstützt.

[jb]