16.600 Geldstrafe für den Halleschen FC

16.600 Euro Geldstrafe für den Halleschen FC

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Drittligisten Hallescher FC im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger und wegen eines diskriminierenden, unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 16.600 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 5500 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. Juni 2024 nachzuweisen wäre.

In der 46. Minute des DFB-Pokalspiels gegen die SpVgg Greuther Fürth am 12. August 2023 warf ein Hallenser Anhänger einen Knallkörper auf den Rasen. Darüber hinaus wurden im Hallenser Zuschauerblock 31 Bengalische Feuer und Rauchkörper abgebrannt. Zudem beleidigte ein Hallenser Zuschauer den Fürther Spieler Julian Green in der zweiten Halbzeit mehrmals durch rassistische Zurufe.